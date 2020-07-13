Mkuu wa Intelijensia wa serikali ya uwokovu ya Yemen: Tunakaribia kuingia Ma'rib

Shirika la habari la Ahlubayt (as)ABNA: Abdullah Yahya al-Hakim ameuonya muungano wa kivita unaoongozwa na Saudi Arabia kutoshambulia taasisi za mafuta na za kiuchumi za mkoa wa Ma'rib na akasisitiza kuwa, Yemen inao uwezo wa kuvilenge vituo vyote vya mafuta na kiuchumi vya Saudia na kuviangamiza kikamilifu.
Yahya al-Hakim ameongeza kuwa, vikosi vya ulinzi vya Yemen vina taarifa nyingi na za kina za sehemu nyeti na muhimu ndani ya ardhi ya Saudi Arabia, Imarati, Tel Aviv na maeneo yaliyo mbali zaidi ya hayo.
Afisa huyo mwandamizi wa intelijensia wa Yemen amegusia pia mafanikio ya kiusalama na kiintelijensia iliyopata Yemen na akabainisha kwamba, vikosi vya nchi hiyo vimeshajipenyeza hadi ndani ya miji mikuu ya nchi vamizi na katika vyumba vya kuongozea operesheni zao na vituo vyao vya vita vya elektroniki.
Baada ya jeshi na vikosi vya kujitolea vya wananchi wa Yemen kuukomboa mji wa al-Hazm, makao makuu ya mkoa wa al Jawf vimesonga mbele kuelekea kuelekea Ma'rib, ambao ni mji mkuu wa kiuchumi wa Yemen na makao makuu ya kamandi ya muungano vamizi wa kijeshi wa nchi za Kiarabu.
Ma'rib ina umuhimu mkubwa sana kiuchumi kutokana na vyanzo na viwanda vya mafuta na gesi vilivyoko katika mji huo pamoja na bwawa la Ma'rib na mtandao wake usambazaji maji; kwa hiyo kuudhibiti mji huo kutaweza kutatua sehemu kubwa ya matatizo ya kiuchumi ya watu wa Yemen.../
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