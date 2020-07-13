Mkuu wa Intelijensia wa serikali ya uwokovu ya Yemen: Tunakaribia kuingia Ma'rib

Shirika la habari la Ahlubayt (as)ABNA: Abdullah Yahya al-Hakim ameuonya muungano wa kivita unaoongozwa na Saudi Arabia kutoshambulia taasisi za mafuta na za kiuchumi za mkoa wa Ma'rib na akasisitiza kuwa, Yemen inao uwezo wa kuvilenge vituo vyote vya mafuta na kiuchumi vya Saudia na kuviangamiza kikamilifu.

Yahya al-Hakim ameongeza kuwa, vikosi vya ulinzi vya Yemen vina taarifa nyingi na za kina za sehemu nyeti na muhimu ndani ya ardhi ya Saudi Arabia, Imarati, Tel Aviv na maeneo yaliyo mbali zaidi ya hayo.

Afisa huyo mwandamizi wa intelijensia wa Yemen amegusia pia mafanikio ya kiusalama na kiintelijensia iliyopata Yemen na akabainisha kwamba, vikosi vya nchi hiyo vimeshajipenyeza hadi ndani ya miji mikuu ya nchi vamizi na katika vyumba vya kuongozea operesheni zao na vituo vyao vya vita vya elektroniki.