Kanali Ali: Mabomu ya vishada ya Saudia ni msiba wa kudumu kwa wananchi wa Yemen

Shirika la habari la Ahlubayt (as)ABNA: Hayo yamesemwa na Kanali Ali Safra ambaye ni kamanda wa kitengo cha kutegua mabomu yaliyotegwa ardhini cha jeshi la Yemen. Safra amesisitiza kuwa, takwimu za Wizara ya Afya zinaonyesha kuwa, hadi katikati ya mwaka 2019, kwa uchache raia elfu sita walikuwa wameuawa kwa milipuko ya mabomu yaliyotegwa ardhini na muungano vamizi wa Saudi Arabia katika maeneo mbalimbali ya Yemen.

Afisa huyo wa jeshi la Yemen mesema, Wayemeni wako katikati ya medani iliyojaa mabomu yaliyotegwa ardhini na adui wao na kwamba, raia wengi wanashindwa kurejea katika maeneo yao yaliyokombolewa kutokana na kuwepo mabomu ya vishada katika maeneo hayo.