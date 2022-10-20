Josep Borrell amesema, anasikitika ikiwa baadhi wamehisi kuwa matamshi ya sitiari aliyotumia ni ya lugha ya dharau na uvunjiaji heshima.



Wiki iliyopita, wakati mwanadiplomasia huyo wa Umoja wa Ulaya alipokuwa akihutubia hafla ya ufunguzi wa akademia ya diplomasia ya Ulaya mjini Brussels, alitoa kauli mbaya aliposema, watu wa Ulaya wanaishi kwenye bustani na sehemu kubwa iliyosalia ya dunia ni msitu.

Matamshi hayo ya Borrell yameibua hasira kali katika mitandao ya kijamii na pia katika uga wa kidiplomasia duniani.

Kwa mujibu wa tovuti ya chaneli ya televisheni ya RT, licha ya kauli yake hiyo, mkuu huyo wa sera za nje wa EU ameshikilia msimamo wake kwamba kufananisha kwake dunia ya nje ya Ulaya na msitu hakukuwa na nia yoyote ya kuonyesha hisia za ubaguzi wa rangi.

Hii si mara ya kwanza kwa Borrell kutoa kauli zinazoibua makelele na mivutano. Mwanzoni mwa mwezi uliopita wa Septemba aliita serikali ya Russia utawala wa kifashisti.

Kauli hiyo ya mkuu wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya ilijibiwa na Rais Vladimir Putin wa Russia ambaye alisema, yamkini Borrell alikuwa muungaji mkono wa mapinduzi ya kijeshi ya kifashisti yaliyofanyika katika nchi yake ya Uhispania mnamo muongo wa 1930, kwa sababu hivi sasa pia anaunga mkono wafanyamapinduzi kama hayo nchini Ukraine.../

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