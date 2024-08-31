Maandamano makubwa na yenye hamasa adhimu ya Wananchi wa Yemen kwa ajili ya kuunga mkono Taifa na Muqawamah wa Palestina

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA - Wananchi wa Yemen walitangaza uungaji mkono wao kwa Taifa la Palestina na kulaani jinai za utawala ghasibu wa Kizayuni, na wamekuwa wakifanya hivyo kupitia matembezi yao ya amani na bila kikomo katika Miji tofauti ya nchi hii ikiwemo Sana'a, Mji Mkuu wa Yemen.

Mwishoni mwa maandamano hayo adhimu huko Sana'a yenye anuani isemayo: "Uungaji Mkono wetu kwa Gaza na Msikiti wa Al-Aqsa, Uwajibikaji na Jihadi", wameeleza wakisema kuwa tunaendelea kusisitiza msimamo wetu thabiti na wa kikanuni katika kuunga mkono watu wetu wa Palestina.

Kauli hii ikionyesha kuchukizwa na kujitenga kikamilifu na wahalifu wote, wale wanaonyamaza kimya mbele ya jinai hizo za Wazayuni na hata kushirikiana nao, imesema kubainisha kuwa (kisasi) jibu dhidi ya jinai za utawala huo ghasibu wa Kizayuni ni la hakika na maajabu ya kushtukiza yapo njiani yanakuja.

Katika taarifa ya mwisho ya maandamano hayo, imeelezwa kuwa Yemen haitaacha misimamo yake katika kuiunga mkono Palestina licha ya hatari zote zilizopo, na Yemen itakabiliana na jinai za utawala wa Kizayuni za hizi sasa na hata katika siku zijazo.

Watu wa Yemen walihutubia nchi za Kiarabu na kusema:

Enyi Waarabu na Waislamu mnasubiri nini?. Adui amevunjia Heshima Matukufu ya Waislamu; na kuichana chana Qur'an yenu na akawaua na kuwajeruhi takriban watu laki moja na elfu Hamsini / 150,000 katika Watoto wenu, Wanawake wenu na Mustadh'afina wanaodhulumiwa.

Katika kauli hii, ilibainishwa kuwa: Adui wa Israel anajaribu kujenga Sinagogi la Kiyahudi katika Msikiti wa Al-Aq'sa; na hicho ni kitendo cha uadui, ikiwa hakitaumiza dhamiri yenu, basi ni kitu gani tena kingine mnachotaka kifanyike na kukufanyeni mfanye harakati?.

Mwishoni mwa kauli hii imeelezwa: Kwa wale mnaojishusha mbele ya adui na kufanya naye maafikiano, tunapoona kwamba Marekani na nchi za Magharibi zimejiandaa kumsapoti na kumuunga mkono adui Mzayuni, na mkabala na hilo, tunakuoneni nyinyi na njama zenu na ahadi zenu za kuafikiana na adui, kwa hakika tunahisi maumivu na huzuni.

Kadhalika, sambamba na kuwaunga mkono Wananchi na Muqawamah wa Palestina, Wayemen hawaziruhusu Meli za Wazayuni au Meli ambazo marejeo yake ni Bandari za ardhi zinazokaliwa kwa mabavu za Palestina kupita na kuvuka Bahari ya Arab na Bahari Nyekundu, na kwa utaratibu huo (Wayemen) wameuzingira Utawala Haram wa Kizayuni.