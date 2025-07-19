Mwitikio wa Mohsen Rezaei kwa Maendeleo ya Hivi Karibuni Nchini Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) - Abna - Kamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC) wakati wa Vita vya Iran-Iraq amejibu matukio ya hivi karibuni nchini Syria na kuanza kwa mapigano ya kijeshi katika nchi hiyo.

Mohsen Rezaei, katika akaunti yake ya mtandao wa kijamii wa X, akirejelea maendeleo ya hivi karibuni nchini Syria, aliandika: "Amani kupitia Nguvu" inamaanisha: Samehe Golan, kubali masharti ya Tel Aviv, fungua milango kwa Amerika na usipinga ikiwa utabombardwa.

Hii ndio sheria mpya na isiyoandikwa ya eneo hili. Waarabu, amkeni!