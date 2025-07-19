Baghaei: Mtazamo wa Ulaya Kuhusu Syria Ni Mfano Dhahiri wa Kudanganya Ukweli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) - Abna - Ismail Baghaei, Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, akijibu taarifa ya Huduma ya Nje ya Umoja wa Ulaya ambayo ilielezea uvamizi wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Syria kama "kuongezeka kwa mvutano kwenye ardhi ya Syria," aliandika: "Umoja wa Ulaya umeelezea uvamizi wa wazi wa kijeshi wa Israeli kama 'kuongezeka kwa mvutano kwenye ardhi ya Syria,' na hivyo hata umeacha kujifanya kufuata kanuni za maadili."

Alifafanua: "Huu ni mfano dhahiri wa kudanganya ukweli na kuficha 'ushirikiano' chini ya kivuli cha 'diplomasia'."

Baghaei aliongeza: "Iran, ikiwa na historia tukufu ya kusimama dhidi ya uvamizi na tabia zinazovunja sheria, inakataa vikali tabia za kuchagua na viwango viwili."

Pia aliandika: "Kama kawaida, tuko pamoja na watu wa Syria na tunaunga mkono kwa sauti kubwa uhuru wa kitaifa na uadilifu wa eneo la Syria."