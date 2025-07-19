Ikiwa EU na nchi tatu za Ulaya zinataka kuchukua jukumu, lazima zitende kwa kuwajibika

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) - Abna - Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alichapisha ripoti kwenye mtandao wa kijamii wa X kuhusu mazungumzo yake ya jana usiku na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tatu za Ulaya (Uingereza, Ujerumani, Ufaransa) na Mkuu wa Sera ya Mambo ya Nje ya Ulaya.

Seyed Abbas Araghchi aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X (Twitter): "Jana usiku nilifanya mkutano wa pamoja wa video na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tatu za Ulaya (E3) na Mkuu wa Sera ya Mambo ya Nje ya Umoja wa Ulaya, na nilifafanua waziwazi pointi zifuatazo: Ni Marekani iliyojiondoa kwenye makubaliano yaliyofikiwa kwa miaka miwili na uratibu wa Umoja wa Ulaya mwaka 2015 - sio Iran; na ni Marekani iliyoondoka kwenye meza ya mazungumzo Juni mwaka huu na badala yake kuchagua chaguo la kijeshi - sio Iran.

Duru yoyote mpya ya mazungumzo itawezekana tu wakati upande mwingine utakuwa tayari kwa makubaliano ya nyuklia ya haki, yenye usawa, na yenye msingi wa maslahi ya pande zote.

Ikiwa Umoja wa Ulaya na nchi tatu za Ulaya zinataka kuchukua jukumu, lazima zitende kwa kuwajibika na kuacha sera iliyopitwa na wakati ya vitisho na shinikizo, ikiwemo tishio la kutumia utaratibu wa 'snapback', ambao hawana msingi wowote wa kimaadili au kisheria kwa ajili yake."