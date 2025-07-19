Katibu Mkuu wa Hizbullah: Silaha za Upinzani Ni Dhamana ya Usalama wa Lebanon Dhidi ya Vitisho vya Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) - Abna, Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah, katika hotuba yake kwenye hafla ya kumkumbuka "Shahidi Ali Karki (Abul Fadhl), mmoja wa makamanda wa Hizbullah, alibainisha: "Upinzani (wapiganaji wa Hizbullah) ulizuia wavamizi kufika Beirut wakati wa vita vya 'Uli al-Ba's' (vita vya hivi karibuni vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon)."

Alifafanua: "Upinzani unatii masharti ya makubaliano ya kusitisha mapigano, lakini Israel haijayafuata, na ulimwengu wote ni shahidi (wa kutokufuata kwa wavamizi)."

Sheikh Naim Qassem alisema: "Hizbullah imetekeleza kikamilifu makubaliano ya kusitisha mapigano kusini mwa Mto Litani, na serikali ya Lebanon imeweka vikosi vya jeshi kadri iwezekanavyo."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah alibainisha: "Sisi kama serikali ya Lebanon, Hizbullah na wapiganaji wote wa upinzani, tumetekeleza masharti yote ya makubaliano, lakini Israel haikutekeleza masharti yoyote ya makubaliano."

Sheikh Naim Qassem aliongeza: "Dunia nzima inakiri kuwa Israel imevunja makubaliano ya kusitisha mapigano mara 3800."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah aliendelea: "Wao (Wazayuni) walielewa kuwa makubaliano hayo ni kwa maslahi ya Lebanon, na kwa hiyo walitaka kurekebisha makubaliano hayo na kuhamia kwenye shinikizo la kimafumbo ili waweze kutekeleza mabadiliko waliyoyataka."

Alisema: "Leo Marekani imependekeza makubaliano mapya, ambayo inamaanisha kwamba uvamizi wote na ukiukaji wa makubaliano katika miezi minane iliyopita, kana kwamba haukutokea kabisa (Marekani ilipuuza kabisa uvamizi wote wa utawala wa Kizayuni na ukiukaji endelevu wa makubaliano ya kusitisha mapigano)."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah alisema kuwa kisingizio pekee cha uvamizi huu ni kunyang'anya silaha Hizbullah, kwa sababu wao (Waamerika) wanataka kunyang'anya upinzani silaha ili kuhakikisha usalama wa Israel.

Sheikh Naim Qassem alisema: "Kwa nini Israel imevamia Syria na kuilenga nchi hii kwa mashambulizi wakati hakuna tishio linalotishia utawala huu katika nchi hiyo?"

Aliongeza: "Wanataka kuzuia harakati yoyote ambayo inaweza kuwa upinzani dhidi ya upanuzi wa Israel katika eneo hilo na kupiga chochote kinachoweza kuwa tishio kwao."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah alisisitiza kuwa serikali ya Marekani inaratibu na Israel katika vita hivi na inajaribu kupanua ushawishi wake katika eneo hilo.

Sheikh Naim Qassem kisha alirejelea vita vya hivi karibuni vya siku kumi na mbili vilivyolazimishwa na utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Iran, na kusema: "Kwa nini Israel iliishambulia Iran kwa kisingizio cha nyuklia wakati wakaguzi wote (wa Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki) walithibitisha kwamba mpango wa nyuklia wa Iran ni wa amani? Ikawa wazi kwamba lengo la Israel lilikuwa kuiharibu Iran, lakini Tehran iliweza kufikia ushindi."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah alisisitiza kuwa Israel ni nchi inayopanuka na tishio halisi.

Sheikh Naim Qassem kisha alirejelea maendeleo nchini Lebanon na kusema: "Sisi kama harakati ya Hizbullah na harakati ya Amal, tunaelewa kwamba upinzani na jamii inayoiunga mkono, na Lebanon na makabila yake yote, wanakabiliwa na tishio la kuwepo."

Alibainisha: "Leo tunakabiliwa na tishio la Israel na 'mikono' ya Israeli ambayo inaweza kutumika katika maeneo mengine, ambayo ni hatari kubwa zaidi kwa Lebanon."

Katibu Mkuu wa Hizbullah: "Maadamu tuko hai, Israel kamwe haitaweza kufikia malengo yake."

Sheikh Naim Qassem alisema: "Wanatafuta kuunda 'Israel Kubwa' kwa kugawanya na kuvunja nchi za eneo hilo."

Aliongeza kuwa kuchochea ugomvi na kuunganisha Lebanon na mamlaka ya kikanda ni jambo hatari.

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah aliendelea: "Lebanon inakabiliwa na hatari tatu halisi, ambazo ni pamoja na utawala wa Israeli, 'mikono' yake ya Daesh kwenye mipaka ya mashariki (Takfiri wa Syria) na Amerika."

Alisema: "Suala si kunyang'anya silaha, bali ni kwamba huu ni hatua ya vitendo vya upanuzi wa Israel; silaha ni kizuizi dhidi ya utawala huu, kwa sababu imeiweka Lebanon imara (imesimama na kupinga) na kuzuia upanuzi wa Israel."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah alifafanua kuwa lengo kuu la mafanikio ya upinzani ni uhuru, ulinzi wa Lebanon, kuzuia makazi ya Kizayuni na kuzuia utawala wa Kizayuni kudhibiti utajiri na mustakabali wa Lebanon.

Sheikh Naim Qassem alisisitiza umuhimu wa kuhifadhi silaha za upinzani ili kukabiliana na hatari kubwa zinazoitishia Lebanon, na kusema: "Sote tunapaswa kuwa na umoja na sauti moja katika suala hili na kufanya kazi kwa kipaumbele hiki."

Katibu Mkuu Msaidizi wa Hizbullah alisisitiza kuwa utawala wa Israeli kamwe hautaweza kutunyang'anya silaha zetu, na tuko tayari kujitetea iwapo Israel itavamia.

Alifafanua: "Maadamu tuko hai, Israel kamwe haitaweza kufikia malengo yake."

Sheikh Naim Qassem aliwaambia maadui wa Lebanon: "Ninawaomba msihesabu mgawanyiko wa Shi'a-Shi'a, kwa sababu kuna ushirikiano halisi wa kimkakati kati ya Hizbullah na harakati ya Amal."