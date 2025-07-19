Amani katika Kanda inategemea Utatuzi wa Suala la Kashmir

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) - Abna - Ayatullah Seyyed Sajid Ali Naqvi, Mwenyekiti wa Baraza la Maulamaa wa Kishia nchini Pakistan, alisisitiza kuwa amani na utulivu katika kanda ya Asia Kusini vimeunganishwa moja kwa moja na utatuzi wa haki wa suala la Kashmir. Alitoa wito wa kupatikana kwa suluhisho la haki kwa mgogoro huu wa muda mrefu, kwa kuzingatia wadau wote, tabaka za watu na sheria za kimataifa.

Katika maadhimisho ya Siku ya Kujiunga na Pakistan (Julai 19, 1947), ambayo inakumbukwa kwa kupitishwa kwa azimio la kujiunga kwa Kashmir na Pakistan huko Srinagar, Sajid Naqvi alisema: "Hakuna taifa au kabila linaloweza kukandamizwa kwa dhuluma na nguvu. Maeneo yanayokaliwa hayatawahi kuwa sehemu isiyoweza kutenganishwa ya nchi inayokalia kwa lazima. Ni watu wa Kashmir ndio wameamua hatma yao."

Mwenyekiti wa Baraza la Maulamaa wa Kishia nchini Pakistan aliongeza: "Taifa jasiri na lenye heshima la Kashmir limetangaza chaguo lake tangu 1947 kwa kupitisha azimio la kujiunga na Pakistan. Licha ya kupoteza hadhi maalum ya Kashmir na serikali ya Modi, Wakashmiri wamesimama kidete licha ya kukabiliwa na ghasia, ikiwemo matumizi ya risasi za shaba dhidi ya wazee, wanawake na watoto. Leo pia wanaadhimisha Siku ya Kujiunga na Pakistan kwa fahari na nguvu. Tunathamini msimamo wao na upinzani wao na tutaendelea kuwaunga mkono kimaadili, kisiasa na kidiplomasia."

Pia alitoa wito kwa serikali ya Pakistan kuinua suala la Kashmir kwa nguvu zaidi katika mabaraza ya kimataifa, ikiwemo Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama, na kufichua sura halisi ya demokrasia ya uwongo ya India.

Sajid Naqvi alimalizia kwa kusema: "Sasa ni wakati wa kuchukua hatua za kivitendo kutatua mzozo huu, kwa kuzingatia maoni ya pande zote, na kuandaa na kutekeleza suluhisho linalolingana na matamanio ya watu wa Kashmir na sheria za kimataifa, ili watu wa Kashmir wanaodhulumiwa hatimaye waone alfajiri ya uhuru baada ya miaka mingi ya dhuluma."