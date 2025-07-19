Watu 718 wamekufa hadi sasa kusini mwa Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) - Abna - Shirika la Uangalizi wa Haki za Kibinadamu la Syria liliandika katika ripoti kwamba idadi ya waathirika wa mapigano katika mkoa wa Suwayda, kusini mwa Syria, imeongezeka hadi 718.

Wakati huo huo, Wizara ya Afya ya Al-Shar'a ilitangaza kuwa idadi ya waliouawa katika mkoa wa Suwayda kusini mwa nchi hiyo imefikia 260.

Kwa mujibu wa ripoti ya wizara hiyo, watu wengine 1,698 walijeruhiwa katika ghasia hizo wakati huo.

Aidha, kituo cha Al-Mayadeen kikinukuu Baraza Kuu la Fatwa la Syria kilitangaza: "Kati ya kanuni zisizopingika za dini ya Uislamu, ni haramu kusaliti na kushirikiana na adui msaliti wa Kizayuni; uadui wa Israel ni jambo la kudumu na la uhakika."

Baraza la Fatwa la Syria liliongeza: "Kuua watoto na wanawake, kushambulia raia na wanyonge, na kuwafukuza kutoka nyumba zao - bila kujali utambulisho wa kidini na kikabila - ni haramu."

Taasisi hii ya kidini ya Syria ilitangaza: "Lazima kuwe na tofauti kati ya wale wanaotafuta msaada kwa adui na raia wenzao wanaoshiriki katika jamii, kama vile shambulio lolote dhidi ya raia wa Syria ni haramu."

Baraza la Fatwa la Syria lilisema: "Serikali ina wajibu wa kuwalinda raia wote bila ubaguzi, kuhakikisha usalama, kuzuia fitina, kuwazuia wavamizi na kutoa msaada kwa waathirika."