Allama Khatib: Hatari ya Mradi wa Kizayuni na Matokeo ya Vita vya Syria vinatishia Lebanon

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) - Abna - Allama Sheikh Ali Khatib, Makamu Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kiislamu la Kishia nchini Lebanon, alisisitiza: "Kinachoendelea leo kusini mwa Syria, au pwani ya Syria, au kaskazini mwa Syria, hakina manufaa kwa mtu yeyote, bali kinaendana kikamilifu na mradi wa Magharibi na Marekani wa kukabiliana na mstari wa upinzani katika eneo hilo; upinzani unaohitaji vipengele vyake vyote kukabiliana na hatari."

Katika hotuba zake za Ijumaa katika makao makuu ya Baraza Kuu la Kiislamu la Kishia nchini Lebanon huko Dahiya Kusini mwa Beirut, alionya kuwa hatari kuu ni mradi wa Kizayuni, ambao leo umefikia hatua ya kushambulia Iran, na mashambulizi haya yanafanywa kupitia baadhi ya nchi za Kiarabu, hata baadhi ya nchi za Kiarabu zilishiriki katika kupiga makombora ya Iran yaliyokuwa yakielekezwa Palestina.

Sheikh Khatib akiwaonya pande za Syria alisema: "Ikiwa mtu yeyote anadhani anaweza kumshinda mwingine, anakosea; mradi mkuu ni kugawanya Syria. Uzoefu huo ulitokea Lebanon lakini Walebani waliweza kukabiliana nao na kufikia makubaliano ya Taif. Lakini makubaliano ya Taif yako wapi? Kwa nini hayakutekelezwa? Nani alizuia utekelezaji wake?"

Akiwahutubia Walebani aliongeza: "Umoja na usalama wa Lebanon katika hali ya sasa ya kikanda, unakabiliwa na hatari kubwa; kinachoendelea Syria kinaweza kuwa na matokeo hatari kwa Lebanon na hatupaswi kuruhusu nchi yetu kuanguka katika mtego wake. Kinachoendelea Syria hakihusu Syria pekee, bali kinalenga eneo lote la Kiarabu na hasa Lebanon."

Allama Khatib akirejelea juhudi za Marekani za kudhoofisha upinzani wa Lebanon alisema: "Magharibi, hasa Marekani, huko nyuma ilijaribu kulenga upinzani nchini Lebanon lakini ilishindwa. Sasa inajaribu kuingia kupitia mlango mwingine. Kinachoendelea leo kusini mwa Syria, hakitengani na mpango wa Marekani. Wanataka kuwasukuma Walebani kwenye mzozo wa ndani ili kulazimisha upinzani kunyang'anywa silaha."

Alionya: "Walebani wanapaswa kuwa macho; kuchochea migogoro ya kimadhehebu kusini mwa Syria, kutokana na uhusiano wa idadi ya watu kati ya Lebanon na Syria, kunaweza kupanua wigo wake hadi Lebanon. Lengo kuu ni kuuzingira upinzani na kuuvuta kwenye mzozo wa ndani."

Mwishowe, aliwataka Rais wa Lebanon na maafisa wengine wa nchi hiyo kuchukua hatua za haraka kufanya mkutano wa kitaifa wa mazungumzo ili kulinda Lebanon kutokana na matokeo ya matukio ya Syria.

Alisema: "Ikiwa hatuwezi kuathiri uwanja wa Syria, tunapaswa kuwa na mshikamano angalau ndani ya Lebanon. Ikiwa moto utawaka Lebanon, hakutakuwa na athari ya nchi na makabila yake. Hatima yetu ni moja; tuko kwenye meli moja. Ikiwa moto utawaka msituni mwetu, hakuna nyumba itakayobaki salama."