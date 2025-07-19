Shambulio la Kombora la Yemen Katika Moyo wa Israel/ Wazayuni Walikimbilia Makazi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) - Abna - Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen, alitangaza kuwa vikosi hivyo vimefanya operesheni ya kijeshi na maalum dhidi ya Uwanja wa Ndege wa Lod (Uwanja wa Ndege wa Ben Gurion) katika eneo lililokaliwa la Jaffa.

Katika hotuba ya video, alisema: "Katika operesheni hii, kombora la balistiki la hypersonic aina ya Palestina 2 lilitumika, na operesheni hiyo ilifanikisha lengo lake kikamilifu. Kwa neema ya Mungu, shambulio hili lilisababisha mamilioni ya Wazayuni wakaliaji kukimbilia makazi na shughuli za uwanja wa ndege zikasitishwa."

Saree pia alitoa wito kwa watu wa ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu kufanya maandamano na hatua za kuunga mkono watu wa Gaza na kusisitiza: "Ndugu zetu huko Gaza wako chini ya mzingiro dhalimu na mashambulizi yasiyokoma. Kuwaunga mkono na kuwasaidia ni jukumu la kila mmoja."

Msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen aliongeza kuwa vikosi hivyo vitaendelea kushambulia malengo ya Israeli hadi uvamizi dhidi ya Gaza usitishwe kabisa na mzingiro uishe.

Kwa upande mwingine, jeshi la Israeli Ijumaa jioni lilithibitisha kwamba kombora moja lililifyatuliwa kutoka Yemen kuelekea Israeli, ambalo lilinaswa na mifumo yake ya ulinzi wa anga. Shambulio hili lilisababisha ving'ora vya hatari kuamka katika miji ya Jerusalem inayokaliwa, Tel Aviv na maeneo mengine.

Vyombo vya habari vya Israeli, ikiwemo Channel 12 ya utawala wa Kizayuni, viliripoti kuwa hili lilikuwa shambulio la pili la kombora kutoka Yemen kwenda Israeli katika masaa 48 yaliyopita na safari za ndege katika Uwanja wa Ndege wa Ben Gurion zilisitishwa kwa muda.

Vikosi vya Silaha vya Yemen, tangu kuanza kwa vita vya Gaza, vimefanya mashambulizi kadhaa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya malengo ya Israeli, na pia vimeshambulia meli zinazohusiana na Israeli katika Bahari Nyekundu. Vikosi vya Silaha vya Yemen hapo awali vilitangaza kuwa vimeanzisha eneo la marufuku ya kuruka kwa Uwanja wa Ndege wa Ben Gurion na mzingiro wa baharini wa bandari za Haifa na Eilat.