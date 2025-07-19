Israeli Yanatumia Vibaya Mgogoro wa Kibinadamu Katika Mkoa wa Suwayda Syria

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) - Abna - mkoa wa Suwayda nchini Syria unakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu, na watu wa eneo hilo wanakabiliwa na ukosefu kamili wa maji na uhaba mkubwa wa chakula na dawa. Hali hii imesababisha wakazi wa mkoa huo kudai haraka kuundwa kwa njia ya kibinadamu ili kukidhi mahitaji yao ya msingi.

Kwa mujibu wa ripoti ya "Shirika la Haki za Kibinadamu la Syria," maombi haya yametolewa kufuatia kuongezeka kwa migogoro ya hivi karibuni; ambapo wakazi wameelezea hali ya sasa kuwa isiyostahimilika; huku huduma za msingi zikiwa zimevunjika kabisa na upatikanaji wa mahitaji ya kila siku umekuwa changamoto kubwa.

Wakazi wa mkoa wa Suwayda wanaonya kuwa kuendelea kwa hali hii bila kuingilia kunaweza kusababisha janga kamili la kibinadamu na wameitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za kuunda njia salama na ya haraka ya kuingiza chakula na dawa.

Katika hali hii, Israeli inajaribu kutumia vibaya mgogoro huu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari, "Gideon Sa'ar," Waziri wa Mambo ya Nje wa utawala wa Kizayuni, ametangaza kuwa ameagiza kutenga dola 700,000 kwa ajili ya kutuma misaada ya kibinadamu katika mkoa wa Suwayda nchini Syria.