Falme za Kiarabu: Tunalaani Mpango wa Israeli wa Kuchukua Msikiti wa Ibrahim

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) - Abna - Falme za Kiarabu zililaani vikali na kupinga mpango wa Israeli wa kukabidhi usimamizi na uangalizi wa Msikiti wa Ibrahim kutoka Wizara ya Waqfu na Masuala ya Kidini ya Palestina na Manispaa ya Hebron kwa Baraza la Kidini la Kiyahudi katika makazi ya Kiryat Arba.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Falme za Kiarabu, WAM, Wizara ya Mambo ya Nje ya Falme za Kiarabu leo - Ijumaa - ilithibitisha katika taarifa kwamba hatua hii "inaashiria ukiukaji mkubwa wa hali ilivyo ya kihistoria na kisheria katika Msikiti wa Ibrahim."

Taarifa hiyo ilisisitiza "umuhimu wa kuheshimu hali ilivyo katika maeneo takatifu na umuhimu wa kusitisha hatua zote za upande mmoja na za uchochezi ambazo zinaweza kuyumbisha maeneo yaliyokaliwa ya Palestina na kudhoofisha juhudi za kimataifa za kufikia utulivu."