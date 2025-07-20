Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - Abna - Dkt. Mohammad Bagher Ghalibaf, Spika wa Baraza la Mashauri ya Kiislamu, katika hotuba yake kabla ya kuanza kwa kikao cha wazi cha asubuhi ya leo (Jumapili, Julai 20, 2025), alisema kuwa imekuwa wazi kwa kila mtu leo ​​kwamba adui amepata pigo kubwa kutoka kwa watu wa Iran katika vita vya siku 12 vilivyolazimishwa. Alisema: "Kizuizi kikubwa zaidi kwa adui dhidi ya uchokozi mpya dhidi ya Iran mpendwa ni mshikamano wa kitaifa, ambao ulimwengu umeushuhudia. Bila shaka, kudumisha mshikamano huu ni wajibu mkubwa zaidi wa kila Mwirani, na sharti la mshikamano huu ni kumtambua Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kama mamlaka ya mwisho na nguzo ya kuaminika."

Spika wa Baraza la Mashauri ya Kiislamu aliendelea kueleza matamshi yenye hekima ya Kiongozi mwenye busara wa Mapinduzi katika mkutano wake na maafisa wa Mahakama tena kama mwongozo kwa wasomi na chanzo cha faraja kwa watu, akisema: "Kutambua kazi kubwa ya taifa katika kushinda adui kama 'jambo la kitaifa' ni dhana muhimu aliyoesisitiza."

Aliongeza: "Adui wa Iran alipata pigo kubwa zaidi kutoka kwa taifa la Iran; ilikuwa mkono wa taifa uliomchapa adui. Taifa hili lina uhusiano wa ndani kabisa na nchi yake, na wasio na nchi, mataifa ya kukodiwa au mamluki wanaozurura, hawawezi kuelewa uhusiano wa kihistoria wa taifa la Iran na nchi yao. Watu wa Iran ni kinga dhidi ya mipango ya adui wa Iran."

Dkt. Ghalibaf aliendelea kusema kwamba msisitizo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kwamba umoja huu wa watu wenye mielekeo tofauti ya kisiasa na wakati mwingine kinyume na wenye uzito tofauti wa kidini ni umoja mkubwa wa kitaifa, unaleta wajibu mkubwa kwa wasomi na maafisa. Alisema: "Dhamira ya Kiongozi mwenye hekima wa Mapinduzi kwetu sote ni kuwa walinzi wa jambo hili la kitaifa, na ni wajibu wa kila mtu kujiepusha na yale yanayodhoofisha umoja na mshikamano huu, na kusimama imara dhidi ya wale wanaofaidika na mgawanyiko na kutofautiana."

Mkuu wa mamlaka ya kutunga sheria aliendelea kusisitiza kwamba hakuna anayepaswa kuruhusiwa kujijengea kiota au kimbilio katika nyufa za tofauti za maoni kwa ajili yake mwenyewe au kundi lake la kisiasa. Alisema: "Watu mbalimbali, kutokana na chuki au ghadhabu dhidi ya Iran au mfumo, au kwa ajili ya ushiriki wa kisiasa wa vikundi, wanaona kuendelea kwao katika kukishambulia sura ya mfumo inayounda umoja, lakini taifa la Iran limeamua kuwa na upatanisho na umoja, na kwa msaada wa Mungu, jambo hili la kitaifa litazidi kuimarika siku hadi siku."

Pia aliainisha mwelekeo wa Kiongozi wa Mapinduzi katika nyanja ya tabia kama mwongozo wazi na wa mwisho kwa kila mtu, hasa vikosi vya kimapinduzi na wamiliki wa majukwaa, akiongeza: "Upinzani unaotokana na ujinga na kukosa uvumilivu na kusisitiza maoni mabaya au yasiyofikiriwa au sauti, chini ya jina au jina lolote, unaumiza nchi na lazima uepukwe."

Dkt. Ghalibaf aliendelea: "Lakini sera aliyoianzisha kwa diplomasia na uwanja na kuamua kwamba Iran katika nyanja zote itaingia tu kwa mikono iliyojaa na kutoka nafasi ya nguvu, ni mwongozo kwa idara ya sera za kigeni na vikosi vya jeshi, inayoonyesha kuwa mkakati mkuu ni kuimarisha Iran katika nyanja mbalimbali na kusababisha adui badala ya kutafuta amani iliyolazimishwa au vita iliyolazimishwa, kujibu matakwa halali ya watu wa Iran."

Mkuu wa chombo cha kutunga sheria nchini aliongeza: "Tunaamini kwamba ikiwa kila mtu, kwa kumtambua Kiongozi wa Mapinduzi kama mamlaka ya mwisho, atafanya kazi chini ya miongozo yake, na hasa kujitahidi kudumisha mshikamano wa kitaifa, sio tu kwamba uvamizi wowote mpya dhidi ya nchi yetu utazuiliwa, bali pia adui atalazimika kukubali haki za watu wa Iran."

Aliendelea kueleza kuhusu uvamizi mkali wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Damascus, akisema: "Iran daima inasimama pamoja na watu wa Syria na inatetea umoja na uadilifu wa eneo la nchi hii, lakini uvamizi mkubwa wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu walio chini ya udhibiti na wanaotegemea mfumo wa utawala ulibeba jumbe muhimu."

Dkt. Ghalibaf aliendelea: "Umat wa Kiislamu leo ​​umejua kuwa Damascus hautakuwa mji mkuu wa mwisho wa nchi ya Kiislamu ambayo utawala huu utaishambulia, na serikali na umma wa Kiislamu, kabla ya moto huu kuwaka, lazima waungane ili kumtia kamba mbwa mwitu wa Marekani; nia ya utawala ni kudhoofisha, kunyang'anya silaha, kugawanya nchi za ulimwengu wa Kiislamu na kupanua eneo la ardhi."

Spika wa Baraza la Mashauri ya Kiislamu aliendelea kuonya kwamba "serikali ambazo zimefafanua usalama wao katika ushirikiano na madai ya kupita kiasi ya utawala huu wahalifu, zijue kwamba ziko ndani ya kiputo katikati ya bahari yenye dhoruba na hazina muda mwingi wa kudumisha uadilifu wa eneo lao." Alisema: "Utawala wa Kizayuni ni adui wa amani, utulivu, uhuru, na uadilifu wa eneo lolote katika eneo lote, na lugha pekee wanayoielewa ni lugha ya nguvu."

Aliongeza: "Mabomu ya vifaa vyote vya ulinzi vya Syria katika miezi ya hivi karibuni na shambulio dhidi ya Damascus na tishio la uvamizi wa eneo na jaribio dhahiri la kugawanya nchi hii, ilikuwa ukweli dhahiri kwa wale watu wasiojua ambao walidhani kwamba kutii mbwa huyu mwendawazimu asiyedhibitiwa kitaleta amani na utulivu. Sasa umefika wakati wa serikali za Kiislamu kuwa na ujasiri na kusimama dhidi ya utawala huu wa kimabavu kwa msaada wa Umma wa Kiislamu na kuurudisha nyuma."

Dkt. Ghalibaf pia alielezea vikwazo vya silaha dhidi ya utawala wa ubaguzi wa rangi wa Kizayuni na nchi 11 katika mkutano wa Bogota kama hatua ya ujasiri ambayo inaweza kuwa mfano halisi wa kukabiliana na utawala huu kwa ufanisi. Aliongeza: "Nchi za Kiislamu zina uwezo mkubwa wa kiuchumi wa kushinikiza utawala huu ambao unapaswa kwenda zaidi ya kutoa matamko tu, na kuingia uwanjani kivitendo ili kukomesha upanuzi na mashine ya mauaji ya kimbari ya utawala wa Kizayuni na kujiokoa kutoka mipango yake ya baadaye."

Aliongeza: "Katika ulimwengu wa leo, ripota wa Umoja wa Mataifa juu ya haki za binadamu huko Palestina inayokaliwa, Bi. Francesca Albanese, ambaye katika hatua adimu, amehifadhi kumbukumbu na kutangaza kwa ulimwengu mauaji ya halaiki na ubaguzi wa rangi wa utawala huo kwa utaratibu na usahihi, anawekewa vikwazo na Marekani. Katika ulimwengu kama huu ambapo walinzi wa ukweli wanawekewa vikwazo na wahalifu wa kivita wanahimizwa, nchi huru lazima ziwe na ujasiri na kusimama dhidi ya wavamizi hawa wa kimataifa au kutazama kifo cha polepole na kugawanyika kwa nchi zao."

Spika wa Baraza la Mashauri ya Kiislamu alihitimisha kwa kusema: "Leo, imekuwa wazi kwa kila mtu ni mipango gani mibaya imepangwa kwa ajili ya kunyang'anya silaha na kumwaga damu katika eneo lote, tuna hakika kwamba, kwa msaada wa Mungu, ukurasa mpya wa upinzani dhidi ya mauaji ya halaiki, uhalifu, na uvamizi wa utawala wa Kizayuni katika eneo na ulimwengu utafunguliwa."