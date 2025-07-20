Ukosoaji wa Araghchi kuhusu msimamo wa upendeleo wa baadhi ya nchi katika kuhalalisha vitendo vya uchokozi vya utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna – kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na Ignazio Cassis, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uswisi, leo (Jumamosi) walijadiliana na kubadilishana mawazo kuhusu maendeleo ya kanda na masuala ya uhusiano wa pande mbili katika mazungumzo ya simu.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akirejelea uchokozi wa kijeshi wa utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya Iran na ukiukaji mkubwa wa kanuni za Mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa, alisisitiza umuhimu wa msimamo thabiti kutoka kwa nchi zote katika kulaani ukiukaji huu wa wazi wa sheria na kuwawajibisha wavamizi.

Akikosoa msimamo wa upendeleo wa baadhi ya nchi za Ulaya katika kuhalalisha vitendo vya uchokozi vya utawala wa Kizayuni na Marekani, alionya kwamba tabia kama hizo zitasababisha kuhalalisha na kukuza ukiukaji wa sheria na kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika kanda na ulimwengu.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uswisi pia, akirejelea msimamo wa nchi yake katika kutetea diplomasia na kutangaza utayari wake kwa juhudi zozote nzuri katika eneo hili, alielezea shambulio la kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran kama kinyume na sheria za kimataifa na kusisitiza umuhimu wa kuendelea na juhudi za kuzuia kuongezeka kwa mvutano na ukosefu wa usalama.