Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna – Avi Ashkenazi, mchambuzi wa kijeshi wa gazeti la Maariv, alitangaza katika uchambuzi mpya kwamba utawala wa Kizayuni umenaswa katika kinamasi cha vita vya Gaza na hakuna dalili ya kukaribia ushindi.
Alisisitiza kuwa wakati umefika wa kusitisha kampeni za vyombo vya habari na kukomesha vita hivi.
Ashkenazi alielezea matatizo ya kijeshi ya Israeli, ikiwa ni pamoja na uchovu wa vikosi na uhaba wa vifaa vya kisasa, na alitoa wito wa kukomesha mapigano na juhudi za kufikia makubaliano ya kubadilishana wafungwa.
