Maandamano ya Wajordani kuunga mkono wakazi wa Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, vyanzo vya habari vimeripoti kuwa maelfu ya raia wa Jordan wamefanya maandamano wakilaani kuzingirwa na njaa inayowakabili wakazi wa Ukanda wa Gaza.

Maelfu ya raia wa Jordan walifanya maandamano katika eneo la Al-Tafayleh katika mji mkuu wa nchi hiyo, wakilaani sera za utawala wa Kizayuni za kuua na kuwafisha njaa wakazi wa Ukanda wa Gaza.

Washiriki wa maandamano hayo walitangaza utayari wao kamili wa kuwepo kijeshi na kusaidia wakazi wa Gaza.

Waandamanaji pia walizitaka serikali za Kiarabu na Kiislamu kutekeleza wajibu wao wa kidini, kimaadili na kibinadamu kwa taifa la Palestina.