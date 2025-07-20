Waziri wa Ulinzi wa Israeli: Kusini mwa Syria itasalia eneo lisilo na silaha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna – gazeti la "Jerusalem Post" liliripoti, likimnukuu "Israel Katz" Waziri wa Ulinzi wa utawala wa Kizayuni, kwamba eneo la kusini mwa Syria lazima libaki eneo lisilo na silaha.

Katz, akirejelea kutokuaminiana kwa Israeli na Ahmed Al-Sharaa, mkuu wa serikali ya mpito ya Syria, alisisitiza: "Vikundi vinavyowalenga Wadruzi leo, kesho vitailenga Israeli."

Pia alitangaza makubaliano yake na "Pete Hegseth," Waziri wa Ulinzi wa Marekani, ya kutekeleza hatua za pamoja zenye lengo la kulinda maslahi ya Israeli na Marekani Mashariki ya Kati.

Katz alisema kuwa katika mkutano wenye ufanisi huko Pentagon, alijadili masuala ya kimkakati na kikanda na mwenzake wa Marekani.

Katika muktadha huu, vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kwamba wanajeshi elfu mbili wa Kijeshi na usalama wa Druze katika jeshi la Israeli wametangaza utayari wao wa kupigana pamoja na Wadruzi wanaoishi katika mkoa wa Suwayda nchini Syria.

Sambamba na hayo, Wizara ya Afya ya utawala wa Kizayuni pia imetangaza kuwa inajiandaa kutuma vifaa vya matibabu na dawa katika mkoa wa Suwayda nchini Syria. Kwa mujibu wa ripoti, misaada hii itasafirishwa kupitia taasisi za usalama na kijeshi za Israeli na baada ya kupata vibali muhimu.

Jumatano iliyopita, Israeli ilifanya mashambulizi makubwa ya anga huko Damascus, ambapo majengo ya Wizara ya Ulinzi, Makao Makuu ya Jeshi, na maeneo yaliyozunguka Kasri la Rais yalilengwa. Kufuatia mashambulizi haya, vikosi vya Israeli vilihamishwa kwenda kwenye Milima ya Golan inayokaliwa. Maafisa wa Israeli walidai kwamba hatua hizi zilifanywa kwa lengo la kuwalinda Wadruzi kusini mwa Syria.

Katika muktadha huu, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, katika ujumbe wa video, alisema kwamba jeshi la Israeli linajitahidi kwa ajili ya Wadruzi nchini Syria.

Kwa upande mwingine, baadhi ya viongozi wa Druze katika eneo la Suwayda wametaka kuingilia kati kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuomba msaada wa moja kwa moja kutoka Israeli.

Kwa mujibu wa ripoti, jeshi la Israeli limetangaza kwamba limerusha makombora kwenye malengo kadhaa ya kijeshi huko Damascus na karibu na Kasri la Rais wakati huo huo na shambulio dhidi ya Makao Makuu ya Jeshi. Pia maeneo mengine, ikiwa ni pamoja na miji ya Qatana, Daraa na barabara zinazoelekea maeneo haya kusini mwa Syria pia yamelengwa.