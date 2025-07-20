Wito wa mgomo wa kitaifa katika Ukingo wa Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, makundi mbalimbali katika Ukingo wa Magharibi yamewataka wakazi wa eneo hilo kugoma kitaifa kwa kuunga mkono Ukanda wa Gaza.

Wakazi wa Ukingo wa Magharibi wanatarajiwa leo Jumapili, kulingana na wito huu, kutangaza upinzani wao dhidi ya kuzingirwa kwa Ukanda wa Gaza na njaa inayowakabili watu wa eneo hilo kwa kufanya mgomo wa kitaifa.

Harakati ya Mapambano ya Kiislamu ya Palestina (Hamas) pia, katika taarifa yake kuunga mkono mpango huu, iliwataka umma wa Kiislamu na Kiarabu kugeuza leo na siku zijazo kuwa siku ya ghadhabu dhidi ya sera za wavamizi.

Harakati hii iliwataka watu huru wa umma wa Kiislamu na Kiarabu na watu wengine huru duniani kujiunga na kampeni hii kwa kufanya maandamano makubwa, kuonyesha mshikamano na kufanya migomo, ili kuwaokoa wakazi wa Ukanda wa Gaza kutokana na hatari ya kifo kutokana na njaa na kiu.

Harakati ya Hamas pia iliwataka watu wote huru duniani kuonyesha mshikamano na Ukanda wa Gaza kupitia shinikizo la kisiasa, kidiplomasia, kiserikali, la wafanyakazi na wanafunzi na kuendelea kuunga mkono taifa la Palestina hadi vita vya kikatili vitakaposimama na kuzingirwa kwa eneo hili kumalizika.

