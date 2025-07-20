Vatican Yadai Maelezo kutoka Utawala wa Kizayuni Kuhusu Mashambulizi Kanisani Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Vatican imeelezea mashaka yake kuhusu kauli za maafisa wa utawala wa Kizayuni kuhusu shambulio dhidi ya Kanisa Katoliki la Ukanda wa Gaza, ambalo walidai lilikuwa "kosa lisilokusudiwa," na imedai maelezo rasmi na kamili kuhusu hilo.

Mashambulizi dhidi ya makanisa na mali za Wakristo huko Gaza yanaonyesha jaribio la utawala wa Kizayuni kuvuruga jamii ya Palestina na kukamilisha mradi wa kuwahamisha kwa nguvu kwa kutumia vita na njaa. Ndege za kivita za utawala wa Kizayuni Alhamisi zililenga moja kwa moja Kanisa la Familia Takatifu katikati ya jiji la Gaza, jambo ambalo lilisababisha kuuawa na kujeruhiwa kwa baadhi ya watu, ikiwemo padri wa kanisa hilo, na kusababisha uharibifu mkubwa kwa jengo lake.

Katika muktadha huu, Kardinali "Pietro Parolin," mmoja wa maafisa wakuu wa Vatican, katika mahojiano na kituo cha Televisheni cha Italia "Rai" alisema: "Kwa kuzingatia ripoti kuhusu vifo vya watu watatu katika shambulio dhidi ya Kanisa la Familia Takatifu la jiji la Gaza na kujeruhiwa kwa wengine tisa, ikiwemo padri wa Italia wa kanisa hilo, tukio lililotokea linahitaji maelezo kamili kutoka kwa Israeli."

Kwa mujibu wa shirika la habari la Palestina "Ma'a", Parolin alisema: "Majibu na taarifa zilizotolewa na Israeli hadi sasa hazijatosha na hazilingani na ukubwa wa tukio lililotokea, na ni halali kabisa kwetu kutilia shaka kwamba kilichotokea kilikuwa tu kosa la kijeshi."

Kabla ya mahojiano haya, Papa Leo XIV, Kiongozi wa Wakatoliki duniani, na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, walikuwa wamezungumza kwa simu kuhusu tukio lililotokea, na hadi sasa hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu mazungumzo hayo.

Vatican katika taarifa yake ilisisitiza: "Mashambulizi dhidi ya nyumba za ibada ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu, na tunadai heshima kwa nyumba za ibada na kuhakikisha ulinzi wa maisha ya raia katika hali zote."