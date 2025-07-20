Mpango wa kuiharibu Pakistan umeandaliwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna – Hujjat al-Islam Sayyid Jawad Naqvi, Makamu Mwenyekiti wa Harakati ya Uamsho wa Umma wa Mustafa nchini Pakistan, katika hotuba yake kuhusu hali ya sasa ya dunia, alionya kuwa kama kungekuwa na jibu kali na la wakati unaofaa dhidi ya dhuluma na jinai huko Gaza, leo dhuluma hii isingefikia mlango wa Pakistan.

Alisema: "Adui sasa ameweka wazi njia ya kushambulia ardhi ya Pakistan, na wakati wowote vita visipokomeshwa katika ardhi ya adui, vitawaka kama moto na kufikia nyumba zetu."

Naqvi alisisitiza kuwa Israeli, baada ya Gaza, imelenga Lebanon, Syria, na Iran, na sasa Uturuki na Pakistan pia ziko kwenye orodha yake ya malengo yanayofuata. Mashambulizi ya hivi karibuni dhidi ya Ikulu ya Rais, Wizara ya Ulinzi, na Makao Makuu ya Jeshi ya Syria pia ni viungo vya mnyororo huo huo.

Mwanachuoni huyu mashuhuri alisisitiza kwamba Pakistan lazima ikubali ukweli kwamba tukimruhusu adui kusonga mbele hadi mlango wetu na kisha kuanza kufikiria ulinzi, huu utakuwa mwanzo wa kushindwa. Ulinzi halisi daima hutokea katika ardhi ya adui, si katika uwanja wetu wenyewe. Kwa bahati mbaya, mkakati wa usalama wa Pakistan daima umekuwa ukitegemea majibu ya kuchelewa na hatua baada ya uharibifu, na tunaona matokeo yake leo.

Naqvi aliongeza kuwa hali ya leo ni matokeo ya sera ambayo Pakistan ilipuuza vilio vya waliodhulumiwa, ilinyamaza mbele ya dhuluma, na ilitafuta hifadhi mikononi mwa mamlaka ya kimabavu kama Amerika. Nchi ambayo Amerika iliipeana "urafiki" haina chochote isipokuwa uharibifu, umwagaji damu, na maangamizi. Kwa Pakistan pia, mpango maalum na wenye malengo wa uharibifu umeandaliwa, ambapo udhaifu wetu wa ndani unatumiwa kama silaha dhidi yetu wenyewe.

Naqvi aliwataka taifa, viongozi, na wasomi wa Pakistan waamke kutoka usingizi wa kutojali na kabla adui hajamiliki kikamilifu, wabadili mikakati yao na kuanza kupambana na dhuluma nje ya mipaka yao, ili kesho wasilazimike kuwalilia watoto wao waliokufa.

