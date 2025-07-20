Kujitokeza kwa Mwakilishi wa Kiislamu wa New York Kwafichua Kiwango cha Islamophobia New York

Kujitokeza kwa Zohran Kwame Mamdani, mwakilishi Mwislamu na wa asili ya Kihindi katika Baraza la Jiji la New York, katika kinyang'anyiro cha mchujo wa Chama cha Democratic, kumefichua vipimo vya kimuundo vya Islamophobia katika siasa za Marekani.

Kulingana na ripoti ya "Guardian," ushindi wa Mamdani katika uchaguzi wa mchujo wa Baraza la Jiji la New York umesababisha kuongezeka kwa mashambulizi ya Islamophobic, ambayo yamejumuisha matumizi ya picha zilizopotoshwa, madai ya uongo ya chuki dhidi ya Wayahudi, na ukosoaji wa mtindo wake wa maisha.

Mwandishi wa makala hiyo, Ahmed Moore, anaona mwelekeo huu unatokana na Islamophobia baada ya Septemba 11, ambayo bado imekita mizizi katika taasisi na mwelekeo wa kisiasa.

Ripoti ya tovuti ya Vox pia inathibitisha kwamba Mamdani, mwanasiasa Mwislamu na mhamiaji ambaye amechaguliwa kuwa mgombea wa Chama cha Democratic, amekuwa shabaha ya mashambulizi makubwa "ya ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya Uislamu"; ikiwemo madai ya kupanga kuanzisha sharia! Ingawa hakuna hata moja ya madai haya yaliyothibitishwa.

Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani (CAIR) limewalaani wapinzani wa Mamdani na limetaka maafisa rasmi kukemea vikali matamshi ya kibaguzi. Shirika hilo linaeleza kuwa siku moja tu baada ya kutangazwa kwa ushindi wa Mamdani, zaidi ya tweets 6,200 zenye maneno ya matusi dhidi yake zilitolewa.

Ushindi wa Mamdani unaleta ujumbe wa mabadiliko makubwa; yeye ndiye mgombea wa kwanza Mwislamu na Mmarekani-Asia mwenye fursa ya kuingia Baraza la Jiji la New York na amepata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu na haki za kijamii huko New York.