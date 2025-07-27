  1. Home
Yemen Yashambulia Tena Israel kwa Kombora la "Palestina 2"

27 Julai 2025 - 11:16
News ID: 1711911
Source: ABNA
Msemaji wa Vikosi vya Kijeshi vya Yemen alitangaza shambulio la kombora na droni dhidi ya maeneo kadhaa nyeti katika ardhi zinazokaliwa. Brigedia Jenerali Yahya Saree alitangaza kuwa kombora la hypersonic "Palestina 2" lilifanikiwa kulenga kituo muhimu cha utawala wa Kizayuni huko Beersheba.

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA) likinukuu vyombo vya habari vya Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa Vikosi vya Kijeshi vya Yemen, katika taarifa rasmi, alitangaza kufanyika kwa shambulio kubwa la kombora na droni dhidi ya maeneo kadhaa nyeti katika ardhi zinazokaliwa.

Saree alitangaza: "Vikosi vya Kijeshi vya Yemen vimeshambulia shabaha muhimu ya utawala wa Kizayuni huko Beersheba kwa kombora la hypersonic 'Palestina 2'."

Aliongeza: "Operesheni hii ilifanyika kwa mafanikio kamili, na shabaha iliyokusudiwa iligongwa kwa usahihi."

