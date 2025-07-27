Yemen Yashambulia Tena Israel kwa Kombora la "Palestina 2"

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA) likinukuu vyombo vya habari vya Yemen, Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa Vikosi vya Kijeshi vya Yemen, katika taarifa rasmi, alitangaza kufanyika kwa shambulio kubwa la kombora na droni dhidi ya maeneo kadhaa nyeti katika ardhi zinazokaliwa.

Saree alitangaza: "Vikosi vya Kijeshi vya Yemen vimeshambulia shabaha muhimu ya utawala wa Kizayuni huko Beersheba kwa kombora la hypersonic 'Palestina 2'."

Aliongeza: "Operesheni hii ilifanyika kwa mafanikio kamili, na shabaha iliyokusudiwa iligongwa kwa usahihi."