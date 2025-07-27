UN: Afghanistan Inakabiliwa na Mgogoro Mkubwa Zaidi wa Haki za Wanawake Duniani

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Umoja wa Mataifa umetangaza kuwa Afghanistan chini ya utawala wa Taliban inakabiliwa na mgogoro mkubwa zaidi wa haki za wanawake duniani. Ripoti hiyo imetaja kutolewa kwa amri zaidi ya 80 za kuwazuia wanawake, lakini wakati huo huo imesisitiza kuwa wanawake wengi bado wanashiriki kikamilifu katika nyanja za elimu, kazi na jamii.

Ripoti hiyo inasema kuwa zaidi ya wanawake 16,000 wamenufaika na huduma za mafunzo ya ujuzi, uwezeshaji na maeneo salama kupitia ushirikiano wa Umoja wa Mataifa na mashirika 200 yanayolenga wanawake.

Pia, kuanzishwa kwa kamati 130 za kusoma na kuandika katika maeneo ya mbali, hasa Nuristan, kumeonekana kama hatua chanya kuelekea kuongeza uelewa na kuboresha maisha ya wanawake.