Kuenea Kimya Kimya kwa ISIS Barani Afrika / Tishio Linalovuka Mipaka kwa Usalama wa Dunia

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Huduma ya Usalama na Ujasusi ya Ethiopia katikati ya Julai mwaka huu ilitangaza kwa ghafla kuwa imewakamata watu 82 wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na ISIS katika maeneo mbalimbali ya nchi; suala ambalo linavuta tena umakini kwenye shughuli zinazoongezeka za kundi hili Mashariki mwa Afrika.

Ingawa shughuli za ISIS katika eneo la Sahel barani Afrika zimekuwa moja ya mada za kudumu katika ajenda ya usalama wa kimataifa, Mashariki mwa Afrika pia ni makazi ya matawi hai ya kundi hili katika nchi kadhaa, ambayo yamekuwa kituo cha kueneza ushawishi katika maeneo jirani. Hili linaongeza hatari ya shughuli za ISIS kama tishio kwa utulivu wa kikanda.

Kuelekeza Upya Umakini wa ISIS Kuelekea Afrika

Kushindwa vibaya kwa ISIS katika ngome zake kuu nchini Syria na Iraq kulikuwa hatua muhimu katika mkakati wake wa upanuzi na kulifanya uongozi wa kundi hili kuelekea maeneo ya kijiografia yaliyo mbali zaidi na vituo vyake vya awali vya shughuli. Tathmini iliyochapishwa na "Kituo cha Kimataifa cha Kupambana na Ugaidi" huko Hague inaonyesha kwamba ISIS tangu mwaka 2019 imepitia mabadiliko makubwa ya kimuundo na kiutendaji na sasa inategemea mtandao wa nguvu wa matawi ya kikanda yanayofanya kazi kwa kiwango kisicho na kifani cha uhuru. Pia, kundi hili linasonga kuelekea muundo usio wa piramidi na operesheni zisizo na mamlaka kuu ili kuongeza uwezo wake wa kubadilika na kudumu.

Katika muktadha huu, bara la Afrika limekuwa moja ya maeneo makuu ya umakini wa ISIS. "Brett Holmgren," mkuu wa "Kituo cha Kitaifa cha Kupambana na Ugaidi cha Marekani," ameonya juu ya hili: ISIS imetoa kipaumbele wazi kwa Afrika. Tishio la ISIS barani Afrika linaweza kuwa moja ya vitisho vikubwa vya muda mrefu kwa maslahi ya Marekani.

ISIS nchini Somalia

Licha ya ukuaji wa haraka wa ISIS katika eneo la Sahel, Mashariki mwa Afrika, hasa Somalia, pia imetoa mazingira mazuri kwa shughuli za kundi hili. Uchambuzi wa "Mustafa Hassan" - mtaalam wa usalama na ujenzi wa amani - unaonyesha kwamba Somalia, kutokana na udhaifu wa utawala, migawanyiko ya kikabila iliyokita mizizi, na nafasi yake ya kimkakati, imetoa mazingira yanayofaa kwa ISIS. Kulingana na ripoti kutoka "Taasisi ya Washington ya Sera ya Mashariki ya Kati," sifa hizi zimeifanya Somalia kuwa moja ya vipaumbele vya upanuzi wa ISIS. Pia, ukaribu wa nchi hii na Yemen na Bahari Nyekundu unatoa faida za vifaa kwa operesheni na magendo.

Udhaifu wa udhibiti wa kati na mgogoro wa kiuchumi umetoa fursa za kuajiri wanajeshi na kuanzisha ngome. ISIS, ikitumia fursa hizi, inageuza Somalia kuwa moja ya vituo vyake vikuu vya shughuli Mashariki mwa Afrika na imepanua ushawishi wake kwa kuungana na makundi yenye silaha ya kienyeji na kutoa msaada wa kifedha na kimkakati.

Mnamo 2015, kundi lililojitenga kutoka kundi la Al-Shabaab (linalohusiana na Al-Qaeda) liliunda ISIS Somalia na, baada ya kutangaza utii, lilitambuliwa rasmi na ISIS mnamo 2018 kama tawi la Somalia. Shughuli kuu ya tawi hili ni katika eneo la Bari katika jimbo la Puntland, ambalo lina milima na udhaifu wa utawala.

Makadirio ya idadi ya wanajeshi wa ISIS nchini Somalia yanatofautiana; vyanzo vingine vya Marekani vinakadiria kati ya 700 na 1500, wakati Kituo cha Soufan kinadhani idadi hiyo ni karibu 1000. Kundi hili hivi karibuni limeweza kuvutia wanajeshi wa kigeni pia. Viongozi muhimu wa tawi hili ni pamoja na Abdulkadir Mumin (mwanzilishi na kiongozi wa tawi la Somalia), Abdulrahman Fahey Issa (kamanda wa operesheni), na Abdulwali Mohamed Yusuf (mkuu wa masuala ya kifedha). Mtu wa tatu alitajwa na Wizara ya Fedha ya Marekani kama gaidi.

ISIS katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo

Tawi la ISIS nchini Kongo lilitokana na kundi la waasi la "United Democratic Forces" (ADF) ambalo lina mizizi yake nchini Uganda, na linatumia Mashariki mwa Kongo kama ngome. Mnamo 2017, moja ya matawi makuu ya kundi hili ilitoa utii kwa ISIS. Mnamo 2019, viongozi wa ISIS nchini Syria walilitambua kundi hili kama tawi rasmi la ISIS nchini Kongo chini ya uongozi wa Musa Baluku. Baadhi ya watafiti wanaona tawi hili kama sehemu ya tawi kubwa zaidi la ISIS katika Afrika ya Kati.

Kundi hili linafanya kazi hasa katika majimbo ya "Kivu" na "Ituri" Mashariki mwa Kongo, na operesheni zake zimeenea hadi Uganda. Kulingana na makadirio rasmi, idadi ya wanachama wa tawi hili ni kati ya 500 na 1500.

Kulingana na ripoti kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, wanachama wa kundi hili wameajiriwa kutoka nchi mbalimbali kama vile Burundi, Tanzania, Somalia na Kenya, lakini theluthi moja ya wanachama (pamoja na viongozi) ni Waanda. Mnamo Machi 2021, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitangaza kundi hili kuwa shirika la kigaidi la kigeni na kiongozi wake kuwa gaidi wa kimataifa.

ISIS nchini Msumbiji

Kulingana na ripoti ya mpango wa "Armed Conflict Location & Event Data Project", tawi la ISIS nchini Msumbiji liliibuka mnamo Oktoba 2017 kwa majina ya kienyeji "Al-Sunnah wa al-Jama’ah" au "Harakat al-Shabaab" na lilijulikana kwa matumizi makubwa ya vurugu. Ingawa kundi hili tangu 2018 lilijulikana kama sehemu ya "ISIS katika Afrika ya Kati", mnamo 2022 lilitambuliwa kama tawi huru.

Mizizi ya kundi hili inarudi nyuma kwenye mitandao ya Salafi-jihadi ya Mashariki mwa Afrika, ambayo ilikuwa ikifanya kazi kaskazini mwa Msumbiji tangu 2007.

ISIS nchini Msumbiji inafanya kazi hasa katika mkoa wa "Cabo Delgado" kaskazini mwa nchi hiyo, hasa katika wilaya za Macomia, Mocímboa da Praia na Palma. Makadirio ya idadi ya wanajeshi wa tawi hili yanatofautiana kati ya 300 na 1000; hii ni tofauti na makadirio ya karibu 2500 mnamo 2020. Sababu ya kupungua huku ni ukali wa operesheni za kijeshi dhidi yao.

Mikakati ya Kuajiri na Operesheni za ISIS

Matawi ya ISIS Mashariki mwa Afrika hutumia njia mbalimbali za kuajiri wanajeshi. Nchini Msumbiji, kundi hili huajiri vijana wasio na furaha kutoka makundi ya kikabila ya "Mwani" na "Makua" kwa kutumia kutokuridhika kwa jamii, umaskini, ubaguzi wa kikabila na kidini.

Nchini Somalia, kundi hili huchanganya dhana kama "Hijra," "Maddad," na "Tamkin" na kuiwasilisha nchi hii kama ardhi salama kwa uhamiaji wa wapiganaji wa kigeni. ISIS pia hufuata mifumo sawa katika maeneo mengine: kupenya katika makundi ya waasi yaliyopo, kutumia mianya ya usalama na kuvutia wapiganaji wa kigeni wenye imani sawa za kiitikadi.

Jukumu la Kiuchumi na Vyanzo vya Fedha vya ISIS Barani Afrika

Kwa kujiondoa kwa ISIS kutoka Mashariki ya Kati, matawi ya Kiafrika yamecheza jukumu kubwa zaidi katika kuifadhili. Kati ya haya, tawi la Somalia linachukuliwa kuwa moja ya yenye faida kubwa zaidi.

Kulingana na ripoti kutoka Kituo cha Kupambana na Ugaidi (CTC), tawi hili mnamo 2022 lilipata mapato ya takriban dola milioni 6, ambapo sehemu yake ilitumika kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya kampuni ambazo hazikulipa fidia.

Kituo cha Soufan pia kinaitaja ISIS Somalia kama moja ya viungo muhimu katika mnyororo wa fedha wa kimataifa wa kundi hili. Ofisi ya "Al-Karrar" katika tawi hili inawajibika kwa usimamizi wa rasilimali za kifedha, operesheni za vifaa, na kutuma mapato kwa matawi mengine barani Afrika.

Nchini Kongo, ISIS hupata rasilimali za kifedha kupitia kutoza kodi migodi ya dhahabu na miradi ya uchimbaji madini ya mikono.

Kulingana na ripoti kutoka Wizara ya Fedha ya Marekani mnamo Februari 2024, ISIS imefikia hitimisho kwamba shinikizo la kupambana na ugaidi barani Afrika ni dogo kuliko Mashariki ya Kati, na suala hili limesababisha kuongezeka kwa utegemezi wa rasilimali za Kiafrika. Pia, matumizi yanayoongezeka ya sarafu za kidijitali badala ya pesa taslimu yanaonekana wazi katika mchakato huu.

Athari za Shughuli za ISIS Mashariki mwa Afrika

Kuongezeka kwa vurugu na upanuzi wa maeneo yaliyo chini ya ushawishi wa ISIS kumeleta vitisho vikubwa vya usalama kwa serikali na jamii za Mashariki mwa Afrika.

Kwa mfano, ripoti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaonyesha kuwa shughuli za ISIS nchini Kongo ziliongezeka kwa takriban 210% kati ya 2020 na 2022, na vitendo vyao vya kuvuka mipaka ni miongoni mwa matokeo hatari zaidi.

Katika muktadha huu, Ethiopia ni mfano dhahiri; ambapo maafisa wa usalama waliripoti kutambuliwa kwa wanachama 82 wa ISIS ambao walipokea mafunzo yao huko Puntland, Somalia. Watu hawa walishiriki katika operesheni za vifaa, fedha, ujasusi na uajiri nchini Ethiopia.

Katika ngazi ya kisiasa, shughuli za ISIS husababisha kudhoofika kwa mamlaka ya serikali na matumizi mabaya ya mapengo ya usalama ili kuunda miundo mbadala; suala ambalo, mbali na kuharibu mchakato wa ujenzi wa taifa, pia linatishia pakubwa utulivu wa kanda.