Mzozo Kati ya Washington na Paris Kuhusu Utambuzi wa Palestina

Kulingana na Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, alikosoa vikali uamuzi wa Ufaransa kutambua Nchi ya Palestina na kuuita "uamuzi usiozingatia." Kulingana na IRNA, Rubio aliandika Ijumaa kwenye mtandao wa kijamii wa X: "Marekani inakataa vikali mpango wa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wa kutambua serikali ya Palestina katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa."

Aliendelea kuongeza: "Uamuzi huu usiozingatia utatumikia tu propaganda za Hamas na kuchelewesha amani. Huu ni kofi usoni kwa wahanga wa Oktoba 7 (Oktoba 15, 2023)." Msimamo huu wa Marekani unaashiria tofauti za maoni kati ya Washington na Paris kuhusu mchakato wa amani wa Mashariki ya Kati.

Rais wa Ufaransa, Alhamisi usiku, alitangaza kuwa "Paris itatambua Nchi ya Palestina" na atatangaza rasmi uamuzi huu mnamo Septemba wakati wa Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Macron aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa X: "Amani inawezekana" na alichukua uamuzi huu "kwa sababu ya ahadi yake ya kihistoria kwa amani endelevu na yenye haki Mashariki ya Kati."

Pia alisisitiza "umuhimu wa kusitisha mapigano mara moja huko Gaza, kuachiliwa kwa wafungwa wote wa Kizayuni na kutuma misaada mikubwa ya kibinadamu kwa watu wa Gaza" na akataka "kuvunjwa kwa silaha kwa Hamas" na ujenzi mpya wa Gaza.

Hatua hii ya Ufaransa ilikutana na jibu chanya kutoka kwa harakati ya Hamas. Harakati hiyo, katika taarifa, ilielezea msimamo wa Macron kama "ishara ya mabadiliko ya mbinu ya kimataifa na msisitizo juu ya kushindwa kwa jitihada za utawala wa Kizayuni wa kudanganya ukweli na kupotosha maoni ya umma."

Pia, Hispania na Ireland zilikaribisha uamuzi wa Ufaransa kutambua Palestina na kuiona kama hatua muhimu kuelekea kutimiza "suluhisho la nchi mbili." Kwa upande mwingine, Bloomberg imeripoti kuwa Keir Starmer, Waziri Mkuu wa Uingereza, pia yuko chini ya shinikizo kutoka kwa wanachama wakuu wa serikali yake na Emmanuel Macron kutambua Palestina kama nchi huru haraka iwezekanavyo kutokana na kuzorota kwa hali ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza.