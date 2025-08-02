Khatibu wa Swala ya Ijumaa Tehran: Tutaigeuza Tel Aviv kuwa mji wa mizimu kama itakariri upumbavu wake

Akihutubia maelfu ya waumini walioshiriki Swala ya Ijumaa ya leo mjini Tehran, Ayatullah Ahmad Khatami ametangaza kuwa, Jamhuri ya Kiislamu ndiyo mshindi wa kweli wa vita vya kichokozi vya siku 12, na utawala wa Kizayuni ndilo ulioshindwa katika vita hivyo.

Imam wa Swala ya Ijumaa ya Tehran ameashiria ushujaa mkubwa wa watu wa Iran wakati wa vita vya kulazimishwa vya hivi karibuni, akikumbusha kuuawa shahidi baadhi ya makamanda wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia. Amesisitiza kuwa Iran haijashindwa na wala haitashindwa, bali itaendelea kuwa imara na yenye fahari licha ya njama zote hizo.

Ayatullah Khatami ameongeza kuwa: Jamhuri ya Kiislamu imeonyesha uwezo wake iliposhambulia vituo vya jeshi la Marekani kama Ain al-Assad na al-Udeid kwa makombora, na kuwa nchi pekee tangu wakati wa Vita vya Pili vya Dunia kushambulia kambi za kijeshi za Marekani mara mbili.

Khatibu wa Swala ya Ijumaa Tehran amelaani jinai zinazoendelea kufanywa na utawala wa Kizayuni wa Israel katika Ukanda wa Gaza na kusema: "Utawala huo ambao ni donda la saratani umepoteza uhalali wake kimataifa hata katika duru za Marekani na Ulaya. Hujuma zinazoendelea dhidi ya Gaza na Syria zimefichua sura halisi ya utawala huo haramu unaojaribu kupanua jinai zake katika nchi nyingine za Kiislamu."

Vilevile amebainisha kuwa Jamhuri ya Kiislamu haikuanzisha vita, bali ilijilinda kwa nguvu na haikukiuka usitishaji vita. Amesisitiza kuwa "ukiukaji wowote wa usitishaji vita utakaofanywa na Israel utakabiliwa na jibu kali ambalo litaifanya ijutie sana."

Ayatullah Ahmad Khatami amezungumzia pia kumbukumbu ya mashambulizi ya mabomu ya nyuklia yaliyofanywa na Marekani katika miji ya Hiroshima na Nagasaki huko Japan mwezi August 1945 na kueleza kuwa, Marekani iliua watu 160,000 kwa muda mfupi. Ametoa wito wa kuanzishwa shirika la kweli la kutetea haki za binadamu ili kukabiliana na uhalifu unaofanywa na Israel huko Gaza.

Katika hotuba ya kwanza ya Swala ya Ijumaa mjini Tehran, Ayatullah Khatami amewaasa Waislamu kushikamana na taqwa na uchamungu na kusema: Mwenyezi Mungu hawaachi watu wanaomwamini Yeye pekee na huwasaidia.

Imamu wa Swala ya Ijumaa ya Tehran amesema: Kushikamana na dini daima kumekuwa na gharama zake katika historia, na hata Mtume wa Allah SW na manabii wengine wa Mungu waliuawa shahidi kwa sababu hiyo."