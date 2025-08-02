Slovenia yawa nchi ya kwanza ya EU kupiga marufuku kufanya biashara ya silaha na Israel

Uamuzi huo wa msingi uliochukuliwa jana Alkhamisi unaashiria mabadiliko makubwa katika sera ya nje ya Slovenia na kuangazia uungaji mkono unaoendelea kuongezeka wa haki za Wapalestina ndani ya bara la Ulaya.

Serikali ya Slovenia imesisitiza kwamba marufuku hiyo imechochewa na maafa mabaya ya kibinadamu yanayotokea Ghaza, pamoja na kutochukua hatua Umoja wa Ulaya kuhusiana na vita vinavyoendeshwa na Israel dhidi ya eneo hilo la ardhi ya Palestina.

Waziri Mkuu wa Slovenia Robert Golob amesisitiza kwamba hatua hiyo inaonyesha dhamira isiyoyumba ya nchi yake ya kuzingatia sheria za kimataifa na haki za binadamu.

"Nchi zinazowajibika lazima zichukue hatua, hata kama kufanya hivyo kutamaanisha kuzitangulia nchi zingine," ameeleza Golob akiashiria nia ya Slovenia ya kuchukua msimamo kwa kile inachoona kuwa sawa kimaadili na kisheria.

Serikali ya Slovenia imesema uamuzi huo umechochewa na Umoja wa Ulaya kushindwa kuchukua hatua madhubuti dhidi ya utawala wa kizayuni wa Israel.

"Kutokana na hali ya kutoelewana iliyoko ndani na kutokuwa na umoja, Umoja wa Ulaya kwa sasa hauwezi kutekeleza jukumu hili," imeeleza taarifa iliyotolewa na nchi hiyo.../