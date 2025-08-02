Iran yakadhibisha madai hewa ya US na nchi zingine chache za Magharibi dhidi yake

Esmail Baghaei, amekanusha tuhuma za masuala ya kiusalama zilizotolewa na nchi hizo na kubainisha kwamba, Marekani, Ufaransa na nchi nyingine zilizotia saini tamko dhidi ya Iran, zenyewe zikiwa ni waungaji mkono na wenyeji wa makundi ya kigaidi na yanayotumia mabavu na ukatili, lazima ziwajibike kwa hatua zao za kuunga mkono ugaidi zinazokinza na sheria za kimataifa.

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameashiria pia uvamizi wa hivi karibuni wa kijeshi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, na vilevile kuendelea mauaji ya kimbari huko Ghaza, ambayo yanafanyika kwa uungaji mkono wa dhati au kwa kunyamaziwa kimya na nchi hizo zilizotia saini tamko hilo, na akazielezea tuhuma za nchi hizo dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwa ni uwongo wa dhahir shahir na kujaribu kujivua na lawama kunakofanywa ili kuendeleza kampeni ya kueneza hofu na chuki dhidi ya Iran na kwa lengo la kutoa mashinikizo kwa taifa kubwa la Iran.

Baghaei amesisitiza kuwa tabia hiyo ni ya ukiukaji wa misingi ya sheria za kimataifa na Mkataba wa Umoja wa Mataifa, na kwamba nchi zilizotia saini tamko hilo zinapaswa ziwajibike kwa mwenendo wao usiofaa na usio na nadhari…/