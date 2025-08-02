Ujumbe wa Kongamano la Kimataifa la Palestina kwenye Makao Makuu ya Umoja wa Mataifa

Kongamano hilo la siku mbili lilikamilisha kazi zake Jumanne baada ya washiriki kutia saini "Azimio la New York" ambalo lilihimiza kutambuliwa rasmi taifa la Palestina.

Sehemu moja ya azimio la New York inasema: "Tumekubaliana kuchukua hatua za pamoja kumaliza vita vya Gaza, kupata suluhisho la haki, la amani na la kudumu la mzozo wa Palestina na Israel kwa kuzingatia utekelezwaji madhubuti wa suluhisho la nchi mbili, na kujenga mustakabali mwema kwa Wapalestina, Waisraeli na watu wa eneo hilo."

Taarifa hiyo ilisisitiza kuwa bila kuchukuliwa "hatua madhubuti kuelekea kwenye suluhisho la serikali mbili na dhamana kali ya kimataifa, mzozo huo utaongezeka, na amani ya kikanda itabaki kuwa ngumu kupatikana." Taarifa ya mkutano huo imetoa wito wa kusitishwa mara moja vita vya Israel huko Gaza na kuunga mkono juhudi za Misri, Qatar na nchi nyingine za kuzirejesha pande zote kwenye makubaliano ya kusitisha mapigano.

Vilevile imesisitiza umuhimu wa kutekelezwa hatua zote za makubaliano hayo, ikiwa ni pamoja na ukomeshaji uhasama wa kudumu, kuachiliwa mateka wote wa Israel, kubadilishana mahabusu wa Kipalestina wanaoshikiliwa katika magereza ya Israel, kurejeshwa kwa miili yote na kuondoka kikamilifu majeshi ya Israel katika Ukanda wa Gaza.

Taarifa hiyo inasisitiza uungaji mkono wake wa suluhisho la mataifa mawili kwa msingi wa mipaka ya 1967 na kusema, kuna udharura wa Palestina kuwa mwanachama kamili katika Umoja wa Mataifa ili kufikiwa suluhisho la kudumu la kisiasa.

Taarifa hiyo inazitaka nchi wanachama wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kuunga mkono uchunguzi wa Mahakama hiyo kuhusu hali ya Palestina na kuhimiza nchi kujiunga na kesi ya mauaji ya kimbari iliyowasilishwa na Afrika Kusini dhidi ya Israel katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki.

Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ilitoa hati za kukamatwa Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi, Yoav Gallant kwa kuhusika na uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu huko Gaza. Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kuhusu vita vyake dhidi ya Gaza.

Matakwa yaliyotolewa katika mkutano huo ni muhimu kwa sababu yanaakisi mtazamo wa jamii ya kimataifa katika kuwafungulia mashitaka, kuwahukumu na kuwaadhibu viongozi wa utawala wa Kizayuni wa Israel pamoja na kuulaani utawala huo kwa kufanya mauaji ya kimbari katika wa vita vya Gaza.

Kufanyika Kongamano la Kimataifa la Palestina, bila ya kujali mitazamo na masuala yaliyotolewa katika taarifa yake ya mwisho inayojulikana kwa jina la Azimio la New York, ni ishara nyingine ya mshikamano wa kimataifa na wananchi wa Palestina hususan watu wa Gaza pamoja na wito wa kukomesha vita vya eneo hilo.

Maafa ya binadamu huko Gaza, yanayosababishwa na hatua za utawala wa Kizayuni za kuzuia misaada ya kibinadamu kuingia Gaza na utumiaji silaha ya njaa kuwaua kwa umati Wapalestina, yameyafanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina kuwa maafa makubwa ambayo hayajawahi kutokea katika karne ya 21.

Hali ya Gaza ni mbaya sana kiasi kwamba hata Rais wa Marekani, Donald Trump, ambaye siku zote amekuwa akiikingia kifua Israel na Netanyahu, amekiri kuwa watoto wa Gaza wanakufa kwa njaa.

Nukta muhimu ni kwamba misimamo iliyochukuliwa na nchi mbalimbali za dunia, ikiwemo katika Mkutano wa Kimataifa wa Palestina mjini New York, inaonyesha kwamba kipindi cha uungaji mkono wa kina kwa Israel kimeyoyoma, hata miongoni mwa nchi za Magharibi. Tel Aviv inazidi kupoteza nguvu zake laini na uwezo wa kushawishi maoni ya umma katika nchi za Magharibi, haswa barani Ulaya na Marekani, kwa ajili ya kuhalalisha jinai zake dhidi ya watu wanaodhulumiwa wa Gaza.