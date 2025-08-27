Mkutano wa maandamano Kusini mwa Lebanon sambamba na ziara ya mwakilishi wa Marekani katika eneo hilo

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), baadhi ya wakazi wa kusini mwa Lebanon walikusanyika katika uwanja wa mji wa "Al-Khiyam" na katika mkutano wa maandamano, wakipeperusha bendera za Hezbollah, walitangaza upinzani wao dhidi ya misimamo ya Marekani na ziara ya "Thomas Barrack," mjumbe maalum wa Marekani kwa masuala ya Lebanon na Syria, katika eneo hilo.

Thomas Barrack aliwasili kwa helikopta kwenye kambi ya jeshi katika mji wa Marjayoun. Sambamba na matukio haya, vikosi vya jeshi la Lebanon viliwekwa katika eneo hilo na kwenye lango la kaskazini la mji wa Al-Khiyam ili kuhakikisha usalama unaohitajika wakati wa ziara hii.

Tukio hili linatokea wakati wito umetolewa kwa ajili ya kufanya maandamano ya kupinga na ripoti zinaonyesha kuwa mwakilishi wa Marekani anapanga kutembelea vijiji kadhaa kusini kwa helikopta.

Inafaa kutaja kuwa "Thomas Barrack," mjumbe maalum wa Marekani kwa masuala ya Lebanon na Syria, hivi karibuni aliwatukana waandishi wa habari katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika baada ya kukutana na Rais wa Lebanon, "Joseph Aoun." Aliwaomba waandishi wa habari wawe na tabia ya kistaarabu na wasiwe kama wanyama!

Mjumbe wa Marekani kwa jeuri aliwaambia waandishi wa habari: “Kama machafuko na fujo kama ya wanyama itatawala, tutaondoka hapa. Kama mnataka kujua kinachoendelea, lazima mtafute kistaarabu. Hili ndilo tatizo la eneo hili; Je, mnafikiri sisi tunafurahia hili na tuna furaha kuwa hapa?”