Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu kituo cha habari cha Russia Today, Randhir Jaiswal, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, amelaani hatua ya utawala wa Kizayuni ya kuua waandishi wa habari wa Kipalestina wakati wa shambulio kwenye Hospitali ya Nasser katika Ukanda wa Gaza.

Wakati wa mashambulizi ya utawala wa Kizayuni kwenye hospitali huko Gaza siku ya Jumatatu, angalau watu 15, wakiwemo waandishi wa habari 6, walikufa shahidi.

Ofisi ya Vyombo vya Habari ya Serikali ya Palestina huko Gaza ilitangaza kuwa kwa kuuawa kwa waandishi hawa wanne, idadi ya waandishi wa habari waliokufa shahidi huko Gaza imefikia 246.

Jumamosi, Ofisi ya Vyombo vya Habari ya Serikali ya Palestina huko Gaza pia ilitoa taarifa ikisema kwamba "Khaled Mohammed al-Madhoun", ambaye alifanya kazi kama mpiga picha wa habari katika Televisheni ya Palestina, alikufa shahidi katika shambulio la Wazayuni.

Mauaji ya waandishi wa habari na wafanyakazi wa vyombo vya habari tangu mwanzo wa vita vya mauaji ya halaiki vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Ukanda wa Gaza ni sehemu ya uhalifu wa kimfumo wa utawala wa Kizayuni dhidi ya timu za raia, kwa lengo la kuficha ukweli na kuzuia ufichuzi wa uhalifu wa utawala huu duniani.

Kulingana na maafisa wa Palestina, "Hussam al-Masri", mmoja wa waandishi wa habari waliokufa shahidi katika mashambulizi haya, alikuwa mpiga kamera wa Reuters. Maryam Abu Daqa pia alifanya kazi kwa Shirika la Habari la Associated Press.