Ghadhabu ya Cairo dhidi ya Tel Aviv: Siri ya kusitasita kwa Netanyahu kutangaza kusitisha mapigano huko Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Channel 12 ya Televisheni ya utawala wa Kizayuni, maafisa wa Misri walieleza kwa wenzao wa Kizayuni kwamba Hamas imeonyesha ubadilikaji mwingi katika jibu lake la hivi karibuni kwa pendekezo la kusitisha mapigano, lakini baraza la mawaziri la Netanyahu bado halijatoa jibu lolote wazi kuhusu hilo.

Maafisa hawa waliongeza kuwa tabia ya Netanyahu haikubaliki. Kuna uwezekano wa kufikia kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa angalau mateka 10 wa Kizayuni, lakini Tel Aviv inaupuuza tu suala hili.

Jana, ujumbe kutoka Misri uliwasili katika maeneo yaliyokaliwa ili kuzungumza juu ya suala hili. Qatar pia ilinyooshea kidole utawala wa Kizayuni, ikisema kwamba Tel Aviv haitaki kujibu pendekezo la kusitisha mapigano.

Wapatanishi walisema kuwa Tel Aviv labda inachelewesha mchakato huu ili Trump aweze kutembelea maeneo yaliyokaliwa mwezi Septemba na kutangaza makubaliano huko ili kupata mafanikio mapya tena kwa ajili yake mwenyewe.