Dichiarazione del Ministero degli Esteri iraniano sulla riduzione delle relazioni diplomatiche dell'Australia con Teheran

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in una dichiarazione, esprime rammarico per la decisione del governo australiano di chiedere all'ambasciatore e a diversi diplomatici iraniani di lasciare il paese, ritenendo questa decisione ingiustificabile e contraria alla tradizione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

Il testo della dichiarazione recita:

"Il Ministero degli Affari Esteri respinge categoricamente l'accusa mossa contro l'Iran di promuovere l'antisemitismo e richiama l'attenzione del governo australiano sul fatto storico e documentato che il fenomeno dell'antisemitismo è fondamentalmente un fenomeno occidentale-europeo che si è manifestato in varie forme in diversi periodi storici. Tuttavia, negli ultimi anni, questo concetto è stato utilizzato in modo improprio per reprimere qualsiasi tipo di protesta contro l'occupazione, l'apartheid e il genocidio contro i palestinesi.

La Repubblica Islamica dell'Iran, pur condannando gli atroci crimini e il genocidio in corso a Gaza, ricorda la responsabilità di tutti i sostenitori e giustificatori di questi crimini e valuta che l'azione del governo australiano di accusare l'Iran e di colpire le relazioni diplomatiche di lunga data tra i due paesi rientri nella politica del regime israeliano volta a distogliere l'opinione pubblica dalla catastrofe del genocidio nella Palestina occupata e ad aumentare la tensione nella regione.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, pur riservandosi il diritto di agire in modo reciproco, invita la parte australiana a riconsiderare questa decisione errata e ritiene il governo australiano responsabile delle conseguenze e degli effetti di questa decisione, comprese le difficoltà che creerà per la stimata comunità iraniana residente in quel paese."