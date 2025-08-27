All'ombra della negligenza del governo libanese; Hezbollah inizia la ricostruzione di Dahiyeh

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il giornale Al-Akhbar ha riferito che, dopo aver constatato la negligenza e la politicizzazione del governo libanese nel processo di ricostruzione delle aree colpite dalla guerra, Hezbollah ha deciso di avviare l'operazione di ricostruzione con fondi privati attraverso la società "Wa'ad".

In questo contesto, si prevede che il partito, attraverso le sue istituzioni e organizzazioni pertinenti come Jihad al-Binaa e Wa'ad, inizierà la ricostruzione nella Dahiyeh meridionale e nelle aree danneggiate dalla guerra, ad eccezione della striscia di villaggi di confine, con un budget di oltre un miliardo di dollari nella prima fase. Successivamente, verranno implementate altre due fasi di ricostruzione, ciascuna con un costo di un miliardo di dollari.

Questo avviene dopo più di otto mesi dalla fine dell'aggressione e dopo che Hezbollah ha finanziato la ricostruzione di circa 402.000 unità abitative con un costo di oltre 1,1 miliardi di dollari. Hezbollah ha anche pianificato il supporto logistico ed esecutivo per la rimozione delle macerie dal 90% degli edifici distrutti, ad eccezione delle aree di confine.