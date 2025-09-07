Gazeti la Kiebrania: Je, inawezekana kwa Netanyahu kugombea tena katika uchaguzi?

Kulingana na shirika la habari la ABNA likinukuu Ma’an, gazeti la Israel Hayom lilichapisha ripoti iliyosema kuwa mipango ya baraza la mawaziri la Netanyahu ya uvamizi wa kijeshi wa Ukanda wa Gaza itagharimu makumi ya mabilioni ya shekeli; hii ni wakati ambapo uchumi wa utawala wa Kizayuni unakabiliwa na changamoto kubwa na mdororo mkubwa katika sekta pana za biashara.

Ripoti hiyo inasema kuwa wakazi wa maeneo yanayokaliwa watalazimika kulipia hatua hizi za baraza la mawaziri la Netanyahu kupitia kodi mpya. Shinikizo la kijeshi dhidi ya Hamas halitasababisha kuachiliwa kwa wafungwa wa Kizayuni, kama ambavyo haijasababisha katika miaka miwili iliyopita.

Israel Hayom iliongeza kuwa, inaonekana Netanyahu anatafuta mzozo wa kibinafsi na wa kulipiza kisasi. Huenda hana kadi za kutosha za kuingia katika uchaguzi mpya baada ya miaka miwili ya vita vya umwagaji damu na kushindwa kwa kisiasa kunakoongezeka. Suala hili linaibua maswali mengi kuhusu mustakabali wake wa kisiasa na uwezekano wa yeye kugombea katika uchaguzi mpya.