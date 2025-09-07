Hizbullah: Hatutatoa silaha za Muqawama kwa hali yoyote ile

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), mmoja wa wajumbe wa kikundi cha Hizbullah katika bunge la Lebanon alitangaza kwamba harakati hiyo haitatoa silaha zake kwa hali yoyote ile. Kauli hizi zilitolewa siku moja baada ya serikali ya Lebanon kutangaza kuwa jeshi la nchi hiyo litaanza kutekeleza mpango wa kuwapokonya Hizbullah silaha.

Hassan Ezzeddine, mwanachama wa kikundi cha Hizbullah bungeni, alisema: "Wale waliofanya uamuzi wa makosa, wa haraka na usiofikiriwa wa kuupokonya Muqawama silaha na kukubaliana nao, wanapaswa kufikiria upya uamuzi wao na kusahihisha makosa yao, la sivyo watawajibika kwa matokeo na matokeo yake."

Katika hotuba yake katika mji wa Aytit kusini mwa Lebanon, alisisitiza: "Tumejitolea kwa silaha hii na hatutaiacha kwa hali yoyote ile na kwa kisingizio chochote."

Jana, mawaziri watano wa Kishia kutoka Hizbullah na harakati ya Amal, pamoja na waziri mmoja huru, waliondoka kwenye mkutano wa serikali ya Lebanon wakati mpango wa jeshi la Lebanon wa kuwapokonya Hizbullah silaha ulipowasilishwa. Ezzeddine alielezea hatua hii kama shujaa.

Mpango wa kuwapokonya Hizbullah silaha

Mwanzoni mwa Agosti, serikali ya Lebanon iliweka muda wa mwisho hadi mwisho wa mwaka huu kwa utekelezaji wa mpango wa kuwapokonya Hizbullah silaha na kuliagiza jeshi la nchi hiyo kuandaa mpango huu. Uamuzi huu ulifanywa kufuatia shinikizo la Marekani.

Serikali ya Lebanon jana ilikaribisha hatua zilizopendekezwa na jeshi la nchi hiyo za kuzuia silaha kwa taasisi rasmi. Waziri wa Habari wa Lebanon, Pol Marcos, alitangaza baada ya mkutano wa baraza la mawaziri: "Jeshi la Lebanon litaanza kutekeleza mpango huu, lakini kutokana na vikwazo vya vifaa, kifedha na kibinadamu vilivyopo, hatua hii itafanywa ndani ya mfumo wa uwezo wa sasa."

Marcos pia alisema kuwa kamanda wa jeshi la Lebanon ametaja vikwazo, ikiwemo mashambulizi ya Israeli, ambayo hufanya utekelezaji wa mpango huo kuwa mgumu.

Waziri wa Habari wa Lebanon alitangaza kwamba upande wa Israeli bado haujaonyesha kujitolea kwa masharti ya hati ya Marekani iliyotolewa na mjumbe maalum, Tom Brack, na haujafanya hatua yoyote ya kujibu, wakati Lebanon imekuwa ikishika ahadi zake.

Beirut imefanya utekelezaji wa masharti ya makubaliano haya kuwa na masharti ya kufuata kwa upande wa pande zingine, haswa Israeli.

Serikali ya Lebanon inachukulia uamuzi huu kama utekelezaji wa ahadi zake katika makubaliano ya kusitisha mapigano; makubaliano ambayo yalisainiwa kwa upatanishi wa Marekani mnamo Novemba 27 na kukomesha vita kati ya Hizbullah na Israeli. Makubaliano haya yanasisitiza kuzuia kubeba silaha kwa vikosi rasmi vya usalama na kijeshi vya Lebanon.

Pia, katika makubaliano haya, kukomesha kwa operesheni za kijeshi kati ya Israeli na Hizbullah na kujiondoa kwa Israeli kutoka maeneo ambayo iliingia wakati wa vita vya hivi karibuni kunatajwa. Hata hivyo, Israeli bado inashikilia nafasi tano kusini mwa Lebanon na inaendelea na mashambulizi ya kila siku ya anga kwenye maeneo mbalimbali ya nchi. Israeli inadai kuwa mashambulizi haya yanalenga maghala ya silaha ya Hizbullah na makamanda wake.