Umoja wa Mataifa wapokea azimio la ushirikiano na ECO

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), Sekretarieti ya ECO mjini Tehran ilitangaza kwamba mnamo Septemba 5, 2025, Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa, katika kikao chake cha sabini na tisa, uliidhinisha kwa makubaliano ya pamoja azimio lililoitwa "Ushirikiano kati ya Umoja wa Mataifa na Shirika la Ushirikiano wa Kiuchumi (ECO)."

Azimio hili, lililowasilishwa na Jamhuri ya Kazakhstan na Jamhuri ya Uzbekistan, linasisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya Umoja wa Mataifa na ECO katika kushughulikia changamoto na kuendeleza Malengo ya Maendeleo Endelevu (SDGs).

Azimio hili linajumuisha vipengele mbalimbali vya uhusiano kati ya Umoja wa Mataifa na ECO na linatoa mfumo mpana wa kuongeza ushirikiano na mfumo wa Umoja wa Mataifa, ikiwemo mashirika yake maalum, fedha, na programu.

Hati hii, inayojumuisha anuwai ya maeneo yanayohusiana na ECO, inalenga kwenye biashara, usafiri, nishati, kilimo, viwanda, maendeleo ya rasilimali watu, na utalii.

Hati hii inatambua juhudi za ECO katika kukuza uunganishaji wa kikanda, nishati safi, na maendeleo endelevu, kama ilivyoelezwa katika Dira ya ECO 2025 na matangazo mbalimbali yaliyoidhinishwa katika mikutano ya kilele ya ngazi ya juu na mikutano ya mawaziri. Pia inahimiza taasisi za kifedha na maalum za kimataifa kupanua ushirikiano wao na ECO, haswa katika utekelezaji wa korido za usafiri wa kikanda, mifumo ya usafiri wa kidijitali, na miradi ya nishati safi.

ECO, ambayo ilikubaliwa kama mwanachama mwangalizi katika Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa mnamo Oktoba 1993, inashiriki kikamilifu katika vikao vya kila mwaka vya Umoja wa Mataifa katika makao yake makuu huko New York. Kupitishwa kwa azimio hili kunathibitisha tena ushirikiano unaokua kati ya Umoja wa Mataifa na ECO na kufungua njia kwa ushirikiano imara zaidi katika kufikia malengo ya pamoja ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi na maendeleo endelevu ya kikanda.