Shambulio la Droni la Utawala wa Kizayuni Dhidi ya Gari Mashariki mwa Lebanon / Watu 2 Wameuawa

17 Septemba 2025 - 22:14
News ID: 1728234
Source: ABNA
Al-Mayadeen iliripoti kwamba droni ya utawala wa Kizayuni ilishambulia gari mashariki mwa Lebanon.

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la Ahl-e Bayt (ABNA) – mwandishi wa habari wa Al-Mayadeen kusini mwa Lebanon alisema: "Droni ya Israeli imeshambulia gari mashariki mwa nchi hiyo."

Al-Mayadeen iliripoti: "Shambulio la droni la utawala wa Kizayuni lililenga eneo la Al-Asira mashariki mwa mji wa Baalbek mashariki mwa nchi hiyo."

Vyombo vya habari viliongeza: "Katika shambulio hili la droni, watu 2 waliuawa."

Hakuna habari au taarifa zaidi zilizotolewa kuhusu suala hili bado.

