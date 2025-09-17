Mada za Mashauriano Kati ya "Putin" na Waziri Mkuu wa India

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, likinukuu shirika la habari la RIA Novosti, Rais wa Urusi Vladimir Putin na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi walifanya mazungumzo ya simu leo, Jumatano.

Katika taarifa iliyotolewa na ofisi ya Rais wa Urusi, ilisema: "Rais wa Urusi, katika mazungumzo haya ya simu, alielezea uhusiano kati ya India na Moscow kama uhusiano unaotegemea uaminifu na urafiki."

Rais wa Urusi pia alisema: "India, chini ya uongozi wa Modi, inafuata sera huru na yenye mamlaka na imepata matokeo mazuri ya kiuchumi."

Putin pia alijadili na Modi hali nchini Ukraine.

Vladimir Putin na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi walizungumza kuhusu maandalizi ya ziara ya Rais wa Urusi mjini New Delhi mwezi Desemba.

Pande hizo pia zilionyesha kuridhika na maendeleo yenye mafanikio ya ushirikiano wa sasa wa kimkakati maalum na wenye upendeleo kati ya Urusi na India, ambao Narendra Modi ana mchango mkubwa wa kibinafsi katika kuimarisha kwake.