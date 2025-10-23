Hukumu ya Mahakama ya Hague Inayolaani Wazayuni: UNRWA Haikuvunja Upande Wowote

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu BBC, Mahakama ya Kimataifa ya Haki ilitangaza maoni yake ya ushauri kuhusu "majukumu ya Israeli kuhusu uwepo na shughuli za Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa na serikali za tatu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa."

Kulingana na hukumu iliyotolewa na Mahakama ya Kimataifa ya Haki, kuzuia kwa wakoloni wa Kizayuni kutekeleza kizuizi cha Gaza na kuzuia kuingia kwa misaada ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza ni kinyume na sheria za kimataifa, na utawala huu hauwezi kuendelea na hatua hii yake ya kupinga ubinadamu.

Yuji Iwasawa, Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki, katika kikao cha wazi cha leo, alisoma "maoni ya ushauri" ya chombo hiki kuhusu majukumu ya utawala huu katika kuwezesha uwasilishaji wa misaada ya kibinadamu Gaza.

Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Haki alitangaza: "Israeli haikutoa uhalali wa kutosha kwa madai yake wakati ilisema kwamba wafanyakazi wa UNRWA walikuwa wanahusiana na Hamas au mashirika mengine. Kulingana na ukweli, hakuna ushahidi kwamba UNRWA imevunja kanuni ya upande wowote au kubagua katika usambazaji wa misaada ya kibinadamu. UNRWA ni shirika kuu linalotoa msaada kwa Wapalestina katika maeneo yanayokaliwa na linachukua jukumu muhimu katika Ukanda wa Gaza."

Yuji Iwasawa alielezea: "UNRWA ni sehemu muhimu ya miundombinu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa na imekidhi mahitaji ya msingi ya idadi ya Wapalestina katika Ukanda wa Gaza. Katika hali ya sasa, hakuna shirika jingine linaloweza kufanya jukumu ambalo UNRWA inafanya. UNRWA haliwezi kubadilishwa bila mpango mzuri wa mpito."

Kisha aliongeza: "Israeli haijahakikisha kwamba idadi ya watu wa Ukanda wa Gaza inapata mahitaji muhimu. Israeli inawajibika kuruhusu na kuwezesha juhudi za misaada zinazofanywa na Umoja wa Mataifa katika maeneo ya Palestina. Israeli inawajibika kuhakikisha kwamba mahitaji ya msingi ya idadi ya Wapalestina wa kiraia yanatimizwa. Israeli lazima iwezeshe programu za misaada za Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na programu za UNRWA, huko Gaza. Israeli inawajibika kuruhusu Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu kutembelea watu ambao imewazuia katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa."

Katika hukumu ya mahakama imeelezwa wazi: "Kulingana na maoni ya Mahakama, hakuna ushahidi kwamba UNRWA imevunja kanuni za upande wowote. Mahakama inaamini kwamba ushahidi wa Israeli kwamba Hamas imepenya UNRWA hautoshi. Mahakama inaamini kwamba hakuna chombo kinachoweza kuchukua nafasi ya Shirika la Msaada la Umoja wa Mataifa (UNRWA). Uamuzi wa Mahakama ulisisitiza kwamba Wapalestina wanahitaji msaada wa kibinadamu haraka na UNRWA ina jukumu kuu katika kusaidia Wapalestina. UNRWA ni Shirika la Msaada la Umoja wa Mataifa kwa Wakimbizi wa Palestina. Israeli haipaswi kutumia njaa kama silaha ya vita. Israeli, kama mmoja wa waliotia saini mikataba tofauti ya Umoja wa Mataifa, inawajibika kulinda haki za binadamu za wakazi walio chini ya ukoloni - ikiwa ni pamoja na haki za wanawake na walemavu na makundi hatarishi. Israeli ilizuia kuingia kwa misaada ya kibinadamu Gaza katika vipindi viwili vya wakati. Kuhamishwa kwa nguvu kwa wakazi wa maeneo yanayokaliwa na jeshi la uvamizi ni marufuku. Katazo hili lazima litekelezwe bila kujali nia za wakazi wake."

Mahakama hii ilianza kushughulikia kesi hiyo mwaka jana kwa ombi la Mkutano Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa kweli, mahakama inatoa maoni juu ya nini wajibu wa kisheria wa wakoloni wa Kizayuni ni kuhusiana na mashirika ya msaada ya Umoja wa Mataifa kama UNRWA na pia katika uwanja wa utoaji wa misaada kwa Wapalestina.

Tangu kuanza kwa Operesheni Mafuriko ya Al-Aqsa huko Gaza, hii ni kesi ya tatu ambayo inafunguliwa dhidi ya utawala huu katika Mahakama ya Kimataifa ya Hague.