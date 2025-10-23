Kiongozi wa Mapinduzi: Ubunifu wa Kisayansi na Fikra za Kisiasa Ilikuwa Sifa Mbili Maarufu za Allameh Na'ini

Kulingana na Shirika la Habari la Ahlul Bayt (ABNA), matamshi ya Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu katika kukutana na waandaaji wa kongamano la kimataifa la Allameh Mirzai Na'ini (r.a.) yalichapishwa asubuhi ya leo katika ukumbi wa mkutano huo huko Qom.

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei katika mkutano huu alimtaja Allameh Na'ini kuwa ni moja ya nguzo za juu za kielimu na kiroho za Hawza (chuo cha kidini) ya kale ya Najaf, na akisema kuhusu pande za utu wake, alisema: "Kutoka upande wa kitaalamu, sifa maarufu ya Marehemu Na'ini ni uundaji wa muundo katika sayansi ya Usul (Misingi ya Fiqh) kwa misingi ya utaratibu wa kiakili na kisayansi na ubunifu wake wenye nguvu na mwingi."

Kiongozi wa Mapinduzi alitaja kulea wanafunzi mashuhuri kama sifa nyingine ya Allameh Na'ini na alisisitiza: "Sifa nyingine maarufu ambayo inamfanya kuwa mtu wa kipekee kati ya Maraji' (Vyanzo vya Kuigwa) ni kuwa na fikra za kisiasa ambazo zimeakisiwa katika kitabu chenye thamani na kilichopuuzwa cha "Tanbih al-Ummah" (Kuamsha Umma)."

Mheshimiwa Ayatollah Khamenei alitaja imani ya kuunda serikali ya Kiislamu kwa misingi ya Wilayat (Uongozi) kinyume na udikteta kama moja ya nguzo za fikra za kisiasa za Allameh Na'ini na aliongeza: "Kulingana na fikra za kisiasa za Marehemu Na'ini, serikali na maafisa wake wote lazima wawe chini ya uangalizi wa kitaifa na wawajibike, jambo ambalo linahitaji kuundwa kwa "Majlis-e Mab'usan" (Bunge la Wawakilishi) kwa kufanya uchaguzi kwa madhumuni ya uangalizi na utungaji wa sheria, na uhalali wa sheria za bunge hili unategemea idhini ya Mafaqih (wanazuoni wa sheria za Kiislamu) mashuhuri na wanazuoni wa kidini."

Alitaja mfumo uliokusudiwa na Allameh Na'ini, yaani, kuunda serikali ya Kiislamu na ya watu, kama usemi wa leo wa Jamhuri ya Kiislamu, na kuhusu sababu ya Mirzai Na'ini mwenyewe kukusanya kitabu "Tanbih al-Ummah", alisema: "Katiba (Constitutionalism) ambayo Marehemu Na'ini na wanazuoni wa Najaf waliunga mkono kwa hakika ilikuwa ni kuunga mkono kuanzishwa kwa serikali ya haki na kuondoa udikteta, na ilikuwa tofauti na kile ambacho Waingereza walikianzisha nchini Iran kwa jina la Katiba, ambacho kilisababisha migogoro na matukio kama vile kunyongwa kwa Marehemu Sheikh Fazlollah Nuri."

Katika mkutano huu, Ayatollah A'rafi, Mkurugenzi wa Hawzas (Vyuo Vya Kidini), alitoa ripoti juu ya programu na shughuli za kongamano la kimataifa la kumkumbuka Allameh Na'ini.