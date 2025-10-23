Ryabkov: Kutatua Suala la Nyuklia la Iran Kunawezekana Tu Kupitia Diplomasia

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Shirika la Habari la TASS, Sergey Ryabkov, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi, alitangaza leo Jumatano kwamba: "Utatuzi wa hali inayozunguka mpango wa nyuklia wa Iran unaweza kufikiwa tu kupitia diplomasia; hakuna mbadala mwingine."

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi alisisitiza: "Tunaamini kwamba nchi za Magharibi zinapaswa kuacha matarajio yao ya ubinafsi na, kwa juhudi zote, kujiongoza si kwa uharibifu, bali kwa kutafuta suluhisho la mazungumzo. Utatuzi wa suala la nyuklia la Iran, kama utatuzi wa migogoro mingine katika Mashariki ya Kati, inawezekana tu kupitia diplomasia na mazungumzo, na hakuna mbadala mwingine wa busara."

Sergey Ryabkov alitoa kauli hizi katika kikao kilichoitwa "Historia na Siasa za Nyuklia za Urusi na Diplomasia ya Umma katika Nyanja ya Nyuklia," kilichoandaliwa na Kituo cha Nishati na Usalama kwa msaada wa Hazina ya Ruzuku ya Rais ya nchi hiyo.