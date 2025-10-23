Hamas: Hatua za Wakoloni za Kuunganisha Ukingo wa Magharibi ni Batili na Haramu

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu Shirika la Habari la Shahab, Hamas, ikijibu kupitishwa kwa rasimu za sheria mbili katika Knesset ya utawala wa Kizayuni za kuunganisha Ukingo wa Magharibi na kuweka mamlaka juu ya makazi ya "Ma'ale Adumim," ililaani hatua hizi, ikiziita jaribio la wazi la kuhalalisha ujenzi wa makazi na kuweka mamlaka ya wakoloni juu ya ardhi zinazokaliwa.

Hamas ilitoa taarifa ikitangaza kwamba kura hii inaonyesha sura mbaya ya ukoloni na ni ukiukwaji wa wazi wa sheria zote za kimataifa na maazimio yanayohusiana na Ukingo wa Magharibi.

Harakati hiyo ilisisitiza kwamba jitihada za wakoloni za kuunganisha ardhi za Ukingo wa Magharibi ni batili na haramu na hazitabadilisha ukweli wa Palestina wa Ukingo wa Magharibi kulingana na historia, sheria za kimataifa, na maoni ya ushauri ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki mnamo 2024.

Hamas iliutaka utawala wa Kizayuni kuwajibika kwa matokeo ya sheria zake batili za ukoloni na ilizitaka Umoja wa Mataifa, Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, na Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu kulaani kitendo hiki na kufanya kazi ya kusitisha sera za ukoloni na kuwawajibisha wakoloni na viongozi wao kwa uhalifu dhidi ya watu wa Palestina na ukiukwaji wa wazi wa majukumu yao chini ya sheria za kimataifa.

Inafaa kutajwa kwamba Knesset ya utawala wa Kizayuni katika usomaji wake wa awali ilipitisha rasimu ya sheria ya "Kuweka Mamlaka Juu ya Ukingo wa Magharibi."

Kituo cha 12 cha utawala wa Kizayuni kilitangaza kuwa usomaji wa awali wa rasimu ya sheria ya kuweka mamlaka juu ya Ukingo wa Magharibi ulifanyika na kupitishwa kwa kura 25 za ndiyo dhidi ya kura 24 za hapana.

Kuhusu hili, Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala wa Kizayuni, alisema: "Sasa, wakati umefika wa kuweka mamlaka juu ya Ukingo wa Magharibi."

Hii inakuja wakati nchi nyingi zinapinga hatua zozote zinazohusu kuunganishwa kwa Ukingo wa Magharibi na kuweka mamlaka juu yake na utawala wa Kizayuni.