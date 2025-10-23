Marekani na Uingereza Zaweka Vikwazo dhidi ya Kampuni Mbili Kubwa za Mafuta za Urusi

Kulingana na Shirika la Habari la ABNA, likinukuu mtandao wa Al Mayadeen, Wizara ya Hazina ya Marekani ilitangaza kwamba imeziweka kampuni za mafuta za Urusi "Rosneft" na "Lukoil" kwenye orodha ya vikwazo.

Dakika chache zilizopita, "Scott Bessent," Waziri wa Hazina wa Marekani, alitangaza: "Ikulu ya White House itatangaza vikwazo vipya dhidi ya Urusi leo au kesho (Alhamisi)."

Alisema: "Vikwazo vikubwa na vyenye nguvu vitatangazwa dhidi ya Urusi."

Bessent aliongeza: "Trump anahisi kukata tamaa juu ya hali ya mazungumzo ya kumaliza vita vya Ukraine."

Waziri Mkuu wa Uingereza: London imeiwekea vikwazo kampuni mbili kubwa za mafuta za Urusi

"Keir Starmer," Waziri Mkuu wa Uingereza, pia alitangaza kwamba London imeweka vikwazo dhidi ya kampuni mbili kubwa za mafuta za Urusi, ambazo alidai "zinafadhili mashine ya vita ya Rais wa Urusi Vladimir Putin."

Pia alionyesha kufurahishwa na kuungwa mkono na Marekani katika kuweka vikwazo vikubwa dhidi ya kampuni hizo mbili za Urusi.

Waziri Mkuu wa Uingereza alidai: "Putin lazima alipe gharama ya uchokozi wake haramu, na mauaji [nchini Ukraine] lazima yakomeshwe mara moja."

Hatua hii ya Uingereza na Marekani inaonyesha sera ya pande mbili ya Magharibi katika kushughulikia suala la vita vya Ukraine na mauaji ya halaiki huko Gaza, kwa namna ambayo London na Washington, tofauti na Ukraine, walijiepusha na hatua yoyote ya kusimamisha mashine ya vita ya utawala wa Kizayuni ili kukomesha vita huko Gaza.