CNN Yafichua: Vitendo vya Siri vya Obama Dhidi ya Trump

Kulingana na shirika la habari la Abna, kituo cha televisheni cha Marekani CNN kimeripoti kuwa Rais wa zamani wa nchi hiyo, Barack Obama, ana wasiwasi mkubwa kuhusu sera za Donald Trump katika maeneo mbalimbali, hasa dhidi ya Wanademokrasia.

Ripoti inasema kwamba Obama, ambaye alionekana kidogo mbele ya kamera wakati wa utawala wa Biden, anakusudia kuunda mkakati kwa ushiriki wa kizazi kipya cha Wanademokrasia, wenye lengo la kuweka shinikizo kwa maafisa wa kisiasa wa Marekani kuhusu ugawaji wa majimbo ya uchaguzi (gerrymandering).

Ripoti hiyo inaendelea kusisitiza kwamba Obama ameonya kuwa Trump anazuia njia ya Wanademokrasia kuingia madarakani, na kwamba hatari inayotokana naye ni tishio kubwa kwa Wanademokrasia. Pia alielezea kuongezeka kwa mvutano wa kisheria na kisiasa nchini Marekani, akisisitiza kwamba mtazamo tofauti na mzuri unapaswa kuchukuliwa kukabiliana na changamoto hizi.

Kwa sababu hiyo, Obama anajaribu kufanya mikutano ya faragha na siri na viongozi wa chama na washirika wake, akituma ujumbe kwamba vitendo hatarishi vya Trump nchini Marekani vinapaswa kupingwa.