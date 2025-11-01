Ushindi wa Rais wa Tanzania katika Uchaguzi kwa Karibu Asilimia 100 ya Kura

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Agence France-Presse (AFP), Tume ya Uchaguzi ya Rais ya Tanzania, kufuatia siku kadhaa za mapigano makali nchini humo, ilitangaza tena ushindi kamili wa Rais wa nchi hiyo, Samia Suluhu Hassan, kwa muhula wa tatu mfululizo katika uchaguzi wa rais.

Kulingana na tangazo la tume hiyo, Samia Suluhu Hassan alifanikiwa kushinda asilimia 97.66 ya kura.

Tangazo la ushindi kamili wa Samia Suluhu Hassan kwa karibu asilimia 100 ya kura linakuja huku maandamano yenye vurugu na umwagaji damu yakiwa yameanza nchini humo siku tatu zilizopita.

Kulingana na Sputnik, inatarajiwa kwamba baada ya kutangazwa kwa matokeo ya mwisho, kuapishwa kwa Suluhu kutafanyika haraka leo, Jumamosi.