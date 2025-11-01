Korea Kaskazini: Kunyang’anywa Silaha za Nyuklia katika Rasi ya Korea ni ‘Ndoto Batili’

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu shirika la habari la Korea Kusini la Yonhap, Korea Kaskazini siku ya Jumamosi ilitaja wazo la kunyang’anywa silaha za nyuklia katika Rasi ya Korea kuwa ni “ndoto batili” na “ndoto isiyoweza kufikiwa.”

Matamshi haya yanatolewa saa chache kabla ya serikali ya Korea Kusini kutangaza kuwa Rais wa nchi hiyo, Lee Jae-myung, anatarajiwa kujadili suala hili na Rais wa China, Xi Jinping.

Yonhap iliripoti kuwa mkutano wa viongozi hao wawili umepangwa kufanyika leo (Jumamosi) kando ya mkutano wa Ushirikiano wa Kiuchumi wa Asia na Pasifiki (APEC) katika mji wa Gyeongju kusini-mashariki mwa Korea Kusini.

Ofisi ya Rais wa Korea Kusini pia imetangaza kuwa suala la kunyang’anywa silaha za nyuklia katika Rasi ya Korea litakuwa moja ya ajenda kuu za mazungumzo kati ya marais hao wawili.

Hapo awali, shirika la habari la Reuters, likinukuu Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, liliripoti kuwa sera ya Washington kuhusu Korea Kaskazini bado imejikita katika kunyang’anywa silaha za nyuklia za Pyongyang.