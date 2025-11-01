Kesi Dhidi ya Mwanajeshi wa Kizayuni nchini Ujerumani

Kulingana na shirika la habari la Abna likinukuu Ma'an, Taasisi ya Hind Rajab ilitangaza kwamba imewasilisha malalamiko kwa Mwendesha Mashtaka Mkuu wa Ujerumani dhidi ya mwanajeshi wa Kizayuni anayeishi Berlin. Kesi hii imefunguliwa kufuatia ushiriki wake katika uhalifu wa mauaji ya halaiki (genocide) katika Ukanda wa Gaza.

Taasisi hiyo ilisisitiza kwamba inataka kukamatwa kwa mwanajeshi huyo wa Kizayuni anayeitwa Elkana Wiedermann, kwa sababu alikuwa akihudumu katika Kikosi cha 94 cha Brigedi ya Kfir.

Taasisi ya Hind Rajab iliongeza kuwa malalamiko yaliyowasilishwa yameandaliwa kwa kuzingatia ushahidi na nyaraka za kuaminika, kiasi kwamba maneno na video zilizochapishwa na Wiedermann zinaonyesha jukumu lake katika mateso ya wafungwa wa Kipalestina. Katika mahojiano moja, alikiri kutumia mbwa dhidi ya wafungwa wa Kipalestina na alikaribisha vizuizi katika njia ya kuingiza misaada ya kibinadamu katika Ukanda wa Gaza.